Warnung an die Liga? Trotz nur »40 Prozent« Saisonauftakt geglückt Hinter dem TSV Neudrossenfeld liegt eine suboptimale Vorbereitung, dennoch sind die Oberfranken erfolgreich in die Saison gestartet - mit einem Sieg über Angstgegner Fortuna Regensburg von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Unverhofft kommt oft: Neudrossenfeld bejubelt den ersten Saisonsieg gleich im ersten Saisonspiel. – Foto: Florian Würthele

Die Vorzeichen waren alles andere als günstig. In den vergangenen Jahren gab es für den TSV Neudrossenfeld gegen die Regensburger Fortuna nix zu holen - teilweise kam der oberfränkische Bayernligist gegen die Oberpfälzer sogar deftig unter die Räder (2:7, 2:9). Hinzu gekommen vor dem 1. Spieltag ist nun auch noch, dass die Vorbereitung am Weinberg alles andere als zufriedenstellend verlaufen ist. Und dennoch hat die Baumer-Truppe am Dienstagabend gewonnen. Keeper und Kapitän Tobias Grüner dazu im FuPa-Interview...

Tobias, 1:0 am Dienstagabend gegen Fortuna Regensburg zum Saisonauftakt: Wie blickst Du auf diese Partie zurück? Deine Sicht auf den Spielverlauf...

Die Regensburger haben uns den Ball überlassen, auf unsere Fehler gelauert um dann mit ihren schnellen Flügelspielern den Konter zu fahren. Die ersten 45 Minuten haben wir ihnen teilweise den Gefallen getan und in die Karten gespielt. So hatten wir schon recht früh zwei, drei gelbe Karten in unserer Defensive und die Regensburger die ein oder andere Möglichkeit. Wir haben das dann nach der Pause in den Griff bekommen und uns immer mehr reingefuchst, weniger Fehler produziert und mit dem Gegenpressing die Konter unterbunden, sodass wir keine gefährlichen Abschluss mehr zugelassen haben und selber unsere Möglichkeit genutzt - auch wenn wir den Deckel dann einfach früher drauf machen müssen. Alles in allem geht der Sieg in Ordnung, da wir meines Erachtens mehr investiert haben. Du hast knapp 380 Spiele für Neudrossenfeld, weißt also, wovon Du sprichst: Wie wichtig ist ein positiver Start in die Saison? Wird ein erfolgreicher Auftakt überbewertet?

Schnellstmöglich aufs Tablett zu kommen, ist immer von Vorteil. Das ist dann für alle erstmal eine kleine Erleichterung und Brustlöser. Der erste Sieg tut gut und ist vor allem wichtig für die Stimmung.

Im Vorfeld der Regensburg-Partie sprach Euer Manager Daniel Stöcker davon, dass ihr erst bei 40 Prozent seids. Siehst Du das ähnlich? Warum ist es so? Was war in der Vorbereitung los?

Wir haben absolut noch Luft nach oben. Wir hatten leider das Problem, dass uns wegen dem Hitzewochenend zwei wichtige Vorbereitungsspiele weggefallen sind, die wir dann auch nicht mehr nachholen konnten. Das hat uns natürlich enorm gefehlt, da wir auch einige neue Jungs haben, die sich erstmal einfinden müssen. Die Leistungen und Ergebnisse waren dann zum Ende der Vorbereitung auch nicht wirklich zufriedenstellend, sodass die Niederlage in Bamberg für mich wenig überraschend kam. Dennoch war das Spiel wichtig. Denn: Wir konnten daraus viel mitnehmen und klare Schwachstellen ansprechen - und vor allem lösen. Wenn ihr mit 40 Prozent gegen die Fortuna gewinnt - und das auch noch ohne Gegentor -, dann muss die Liga Angst haben vor dem TSV, oder?

Wenn man sich unsere Statistik gegen die Fortuna ansieht, war das so eigentlich auch nicht zu erwarten (schmunzelt). Aber das ist das Ergebnis harter Arbeit. Und vor allem auch die Null freut mich besonders, das haben sich die Jungs absolut verdient. Ich denke, dass wir gegen Regensburg auch schon ein gutes Stück über den 40 Prozent waren, insbesondere was die kämpferische, läuferische Leistung und die Gier angeht. Dieses Spiel muss dahingehend für uns absolut Maßstab dienen und jeder soll und muss das verinnerlichen. Wenn die Gegner dadurch dann Angst vor uns haben, gerne. Wir haben jedenfalls keine vor Ihnen.