"Warnschuss" von Porz soll Ausnahme bleiben – Weiden motiviert

Die Niederlage in Porz war beim SV Eintracht Hohkeppel so nicht teingeplant – und den Ehrgeiz geweckt. Trainer Abdullah Keseroglu spricht von einem „Warnschuss“, der das Team wieder erden soll. Nun will die Eintracht in ihrer Heimfestung zeigen, dass die Pleite ein Ausrutscher war. Der Gegner heißt am Wochenende Teutonia Weiden und die lange Anreise der Panagiotidis-Elf soll nicht umsonst sein.

Für Keseroglu war die Niederlage in Porz ein Warnsignal. „Die Niederlage tut natürlich noch immer weh, aber wenn man jetzt im Flow ist, mit der Mannschaft arbeitet, dann geht der Fokus nach vorne. Aber so etwas sitzt tief. Wir sind froh, wenn das nächste Spiel ansteht und man es wieder gut machen kann“, sagt der Coach.

Auch wenn der Trainer betont, dass die Mannschaft auswärts „nicht komplett anders performt“, sieht er Unterschiede: „Die Leichtigkeit, die Chancenverwertung, auch die defensive Arbeit gelingen aktuell besser zu Hause – und das wollen wir auch auswärts noch über das gesamte Spiel besser umsetzen.“

Sein Team will die Heimserie fortsetzen – bislang holte Hohkeppel zu Hause drei Siege bei nur einem Gegentor. „Zu Hause sieht das natürlich ganz anders aus. Da wollen wir wieder Selbstvertrauen tanken und die nächsten drei Punkte holen“, erklärt Keseroglu.

Keseroglu: "Wird es ab sofort nicht mehr geben"

Vor dem Duell mit Weiden erwartet Keseroglu einen kompakten und disziplinierten Gegner: „Wir erwarten eine kompakte Verteidigung. Weiden hat auch schon ein paar Punkte geholt, das haben einige so nicht erwartet. Wir nehmen jeden Gegner ernst, aber das war am Sonntag vielleicht nicht der Fall. Das war ein Warnschuss, und deswegen wird es ab sofort sowas nicht mehr geben.“

Personell gibt es bei der Eintracht leichte Entwarnung. Rudi Gonzales und Firat Tuncer sind wieder im Mannschaftstraining. Nur Hendrik Strobel wird nach seiner Innenbandverletzung noch rund vier bis sechs Wochen ausfallen.

Kilic: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen"

Auch der FC Teutonia Weiden blickt optimistisch auf die Reise ins Bergische Land. „Hohkeppel ist besonders zuhause ein starker Gegner. Sie haben zwar gegen Porz mit 2:4 verloren und wir sogar bei Porz gewonnen. Das zeigt, dass in dieser Liga alles möglich ist“, sagt sportlicher Leiter Keskin Kilic. „Sie sind gut organisiert und haben einen erfahrenen Trainer – aber wir haben vor keinem Gegner Angst! In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“

Weiden will an die kämpferisch starken Auftritte der letzten Wochen anknüpfen: „Wir haben viele junge, ehrgeizige Spieler, die alles geben und sich in jedem Spiel beweisen wollen. Unsere Einstellung stimmt, jetzt wollen wir uns auch wieder belohnen. Wir fahren nach Hohkeppel, um zu gewinnen!“

Auch bei den Gästen gibt es personelle Sorgen: „Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, zudem fehlt uns mit Berat Gediktas ein wichtiger Mann aufgrund einer Rotsperre. Trotzdem haben wir genug Qualität und Charakter im Team, um das gemeinsam aufzufangen zu können“, betont Kilic.