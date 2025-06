»Warnschuss laut genug«: Ist die SpVgg Bayern Hof über dem Berg?

Zweites Problem war die sportliche Situation. Ist durch den direkten Klassenerhalt alles wieder gut? Die Mannschaft und das Trainerteam haben nach der Winterpause eine super Arbeit abgeliefert. Der direkte Klassenerhalt war mehr als verdient und für den Verein sehr wichtig. Bayern Hof war in der Vereinsgeschichte noch nie in der Sechstklassigkeit. Dies galt es zu verhindern. Der Druck war gerade bei uns Verantwortlichen enorm, entsprechend viel Last ist dann am 17. Mai um 15.45 Uhr von unseren Schultern gefallen.

Welche Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen, sodass eine monetäre Schieflage künftig vermieden werden kann? Wir halten uns streng an die einfachste kaufmännische Regeln, die es gibt: Wir geben nur das aus, was wir auch einnehmen. So sollte es ja eigentlich auch sein. Ins Risiko werden wir jedenfalls nicht mehr gehen: Der Warnschuss im Frühjahr war laut genug!

Ist die angespannte finanzielle Lage die Folge der angespannten sportlichen Lage - oder umgekehrt? Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten, da ich bei der Kaderplanung im vergangenen Jahr noch nicht im Amt war. Der sechste Platz in der Saison 2023/24 hat viel Euphorie in Hof entfacht. Es wurde der nächste Schritt versucht, um ganz vorne dabei zu sein. Vielleicht ist hier auch bewusst ins Risiko gegangen worden. Hof ist eine extreme Fußballstadt: Wenn der Erfolg da ist, dann strömen auch die Zuschauer auf die Au. Aber ich will das nicht als Kritik an meinen Vorgängern verstanden wissen. Jeder, der da in Verantwortung gestanden hat, hat das Beste für den Verein gewollt. Das möchte ich herausstellen!

Oder ist es einfach Trainer Henrik Schödel, der den Stein ins Rollen gebracht hat? Ein klassischer Neue-Besen-Effekt also...? Henrik und sein Trainerteam haben aus dem zusammengeschrumpften Kader das Maximum herausgeholt, haben die Mannschaft enorm gepusht - auch emotional. Genauso wie die Spieler haben auch er und die beiden Co-Trainer Andreas Deffner und Andreas Schall eine große Verbundenheit und Vergangenheit bei uns im Verein. So was macht es natürlich einfacher.

Gerade nach dem Winter war das Team - auch im Vergleich zur Herbstserie - richtig gut unterwegs. Warum? War gerade das Insolvenz-Thema Motivation? In der Mannschaft war das Thema der möglichen Insolvenz nur anfangs ein Thema. Ab dem Auftaktspiel in Würzburg lag der Fokus nur noch auf dem Klassenerhalt. Die Truppe bestand nach dem Winter zu achtzig Prozent aus Eigengewächsen - echte Hofer Jungs, da brauchts keine extra Motivation. Da steckt viel Herzblut drin.

Im Winter haben aufgrund des Sparkurses einige Spieler die SpVgg Bayern Hof verlassen. Der Kader wurde deutlich verkleinert. Wird das auch im Sommer der Fall sein? Oder kann man sich wieder "was" leisten?

Der Kader war mit 14 Feldspielern enorm klein und wir hatten Glück, das wir vom Verletzungspech verschont geblieben sind. Klar müssen und wollen wir uns wieder breiter aufstellen. Der Kern des Kaders bleibt zusammen, dazu werden wir ein paar Neue bekommen, die charakterlich, sportlich aber auch finanziell zu uns passen. Grundsätzlich machen wir nicht mehr jeden Wahnsinn mit. Das entgleitet für meine Begriffe momentan auch in den Oberligen etwas. Ich bin lange im Geschäft, habe durch meine Zeit in Plauen auch Einblick in andere Landesverbände und kenne den Markt und die Preise ganz gut. Was da zurzeit aufgerufen und aber auch bezahlt wird, ist geisteskrank! Das geht in die vollkommen falsche Richtung. Wenn sich das nicht schnellstens wieder reguliert, ist es eine Frage der Zeit, bis es anderen Vereinen so geht wie uns.

Bald bist Du wieder ein Jahr zurück auf der Grünen Au: Wie blickst Du zurück? Hättest Du gedacht, dass Dein Herzensverein gleich wieder so in den Schlagzeilen steht? War die Lage schwieriger als zuvor von außen wahrgenommen?

Ich wusste, was auf mich zukommt, als ich im Oktober wieder eingestiegen bin. Fakt ist: Ruhig ist es im Hofer Umfeld nie - Traditionsverein eben. Wir haben es als Team, denke ich, sehr gut hinbekommen bisher.

Blick in die Zukunft: Wie geht es mit der SpVgg Bayern Hof weiter?

Die sportlichen Ziele richten sich nach dem Budget - und nicht umgekehrt. Wenn wir in der kommenden Saison den direkten Klassenerhalt vielleicht etwas früher schaffen, dann haben wir alle einen guten Job gemacht.

Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!