Warngaus Feuerwerk zum Abschluss *** Rupi Koppenhofer mit Doppelpack

Traf traumhaft per Lupfer, Warngaus Rupert "Rupi" Koppenhofer

Im letzen Spiel unter Chefcoach Tobias "Tobi" Schreier zeigte die Warngauer Zwoate nochmal eindrucksvoll, welche Qualitäten in ihr stecken. Die Mannschaft wollte Tobi unbedingt zum Abschluss einen Sieg schenken. Dies gelang der Warngauer Reserve auf beieindruckene Art und Weise.

Bei bestem Fußballwetter war es Warngaus Ruppert "Ruppi" Koppenhofer, der einen Gegenspieler aussteigen lies und dann in der 22. Spielminute per platzierten Flachschuss für die Führung des SVW sorgte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später traf der starke Christian "Hiho" Hinterholzer zum 2:0 für seine Farben. Kur vor der Pause kamen die Gäste in Person von Anian Kraushofer zum 1:2 Anschlusstreffer. Warngau lies sich davon aber nicht beeindrucken und erhöhte durch den überragenden "Jungspund" Quirin Bauer auf 3:1.

Im Vergleich zu den letzten Spielen, nutzte man endlich mal die Chancen konsequent und schoss die Gäste aus Fischbauchau mit sage und schreibe 6:1 aus dem Warngauer Sportpark.

Nur eine Minute später zeigte Ruppert "Ruppi" Koppenhofer sein ganzes Potenzial, als er einen Traumpass vom Debütanten Maxi Schuster, der ein richtig starkes Spiel machte, per Lupfer über den herauseilenden Torwart hebte. Ein Raunen ging durch die 120 Zuschauer. So ein schönes Tor durften die zahlreichen Warngauer Fans lange nicht mehr sehen.

Mit dem beruhingenden Vorsprung von 4:1 ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte lies man dann nicht locker und bot den Warngauer Fans noch zwei Tore. Der eingewechselte Wolfgang Szostecki traf nach schönen Schuss von George "Girgl Bulle von Draxlham" Hort, per Abstauber zum 5:1. Als in der 70. Spielminute Christian Hiho" Hinterholzer im Strafraum gelegt wurde, zeigte der sehr gute Schiedsrichter Florian Walter vor der Rekordkulisse von 120 Zuschauern zurecht auf den Punkt. Girgl Hort schnappte sich das Spielgerät und traf humorlos zum 6:1. Dies war gleichzeitig der Endstand.

Mit diesem klasse Spiel landetet man letztlich nach einer durchwachsenen Saison noch auf dem starken 7. Tabellenplatz.

Die Warngauer Zwoate möchte sich ganz herzlich bei ihrem Trainer Tobi Schreier bedanken. Vielen Dank lieber Tobi, dass du deine Zeit für uns geopfert hast und uns übernommen hast. Du bist ein "Menschenfänger" und hast es mit deiner ruhigen, sachlichen, aber vor allem auch mit deiner fußballerisch kopetenten Art geschafft, der Zwoaten ein "neues" Leben einzuhauchen.

Dafür ein Herzliches Vegelts Gott von der Zwoaten!

Wer in der kommenden Saison die Geschicke an der Seitenlinie leiten wird, steht Stand jetzt noch in den Sternern. In der neuen Saison wollen wir wieder schönen, attraktiven, ansehnlichen Offensivfußball zeigen und die Erste dabei unterstützen Ihren großen Traum von der Kreisklasse wahr werden zu lassen! Es kommen einige vielversprechend Talente von der A-Jugend nach, so dass uns vor der Zukunft nicht bange ist!

Abschließend möchte sich der SV Warngau noch bei seinen ganzen Fans, Gönnern und Schlachtenbummlern bedanken. Vielen herzlichen Dank für euren Wahnsinns Support - sowohl daheim, als auch auswärts!

Wir sehen uns zur kommenden Saison wieder!

Heya SVW!