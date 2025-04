Zwei Assists, ein Tor. Warngaus Bene Gerr, BG11

Warngaus dritter Streich in Folge *** Gröbl trifft zum ersten Mal Verlinkte Inhalte SV Warngau II SV Warngau

Aus Warngau berichtet Ludwig Wagner Den dritten Streich in Folge, respektive dritten Sieg in Folge feierten die Warngauer Jungs am gestrigen Sonntag. Am Ende stand ein souveräner und nie gefährdeter 4:0 Heimsieg zu Buche.

Gegen den Tabellenletzten Bayrischzell zeigte die Mannschaft von Coach Daniel Mayer von Anfang an wer Herr im eigenen Haus ist. Mit frühem Pressing drängte der SVW die Gäste in die eigene Hälfte zurück. Einzig und allein die Chancenverwertung war das große Problem beim Heimteam. Allein Georg Schönauer GS9 hätte in diesem Spiel gute 5 Buden erzielen können. Am Ende blieb es bei einem Treffer für GS9. Dieser war extrem wichtig, war es doch der Dosenöffner zum 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann endlich so weit. Die Gäste wollten einen Freistoß schnell von hinten rausspielen, dies erkannte jedoch der starke Bene Gerr BG11 und spritzte dazwsichen. Er sprintete bis vor auf die Grundlinie, legte den Ball dann klug auf GS 9 ab und dieser lies Bayrischzells Torwart Michael Simmerl keine Abwehrchance.