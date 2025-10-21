Warngauer Zwoate siegt in Hausham *** Hinterholzer erzielt Siegtreffer

Aus Hausham berichtet Ludwig Wagner
Auf einem Fußballplatz der diesen Namen nicht verdient, mühte sich die Warngauer Zwoate zu einem letztlich verdienten 2:1 Auswärtssieg.
Der frisch gewordene 40-Jährige LW7 führte diesmal als Capitano seine Mannschaft aufs Feld. Man kann es nicht anders sagen und es ist sicher auch keine Ausrede: Jeder Pferdeacker ist mehr Fußballplatz, als dieser Rasen gegenüber der Agip.
So war das Motto für beide Teams: Hoch und weit bringt Sicherheit. Ein Schmankerl war dieses Spiel sicher nicht, doch lebte es durchaus vom Einsatz und der Leidenschaft beider Teams. Warngau spielte gefällig nach vorne, doch war vor allem im ersten Durchgang zu harmlos. Die Gastgeber aus Hausham hatten ebenfalls ihre Chancen, scheiterten aber immer wieder am sehr starken Torwart Laurin "Laurant" Dauer oder an einer Monstergrätsche von Vize-Capitano Stefan "König" Reischl, der damit ein sicheres Gegentor verhinderte.
Reischl war es leider auch, der kurz vor der Halbzeit zur tragischen Figur wurde. Er grätschte wieder klasse dazwischen, lenkte aber leider den Ball ins eigene Tor. So ging es mit einem äußerst unglücklichen Rückstand in die Kabine.
Nach der Pause kamen die Gäste wie verwandelt aus der Kabine. Die doch etwas deftige Kabinenansprache, sowie eine Systemumstellung von Coach Sebastian "Moser" Spiegler verfehlte ihr Ziel nicht. Nach schöner Einzelleistung vom "Bullen von Draxlham" George Hort stand es 1:1. Hort vernaschte einen Gegenspieler und traf dann mit seinem schwächeren linken Fuß und mit Hilfe des Pfostens zum 1:1.
Nur zwei Minuten später erzielte Christian "Hiho" Hinterholzer mit einer Mischung aus Schulter und Kopf das viel umjubelte 2:1. Die Gastgeber warfen nochmal alles nach vorne, blieben am Ende jedoch glücklos. So blieb es beim letztlich nicht unverdienten Sieg für die Gäste aus Warngau. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stach insbesondere Abwehrchef Robert "Burgi" Burgmayr raus, der hinten alles im Griff hatte.
Heya SVW!