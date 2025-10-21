Warngauer Zwoate siegt in Hausham *** Hinterholzer erzielt Siegtreffer Verlinkte Inhalte SV Warngau SV Warngau II

Aus Hausham berichtet Ludwig Wagner



Auf einem Fußballplatz der diesen Namen nicht verdient, mühte sich die Warngauer Zwoate zu einem letztlich verdienten 2:1 Auswärtssieg. Der frisch gewordene 40-Jährige LW7 führte diesmal als Capitano seine Mannschaft aufs Feld. Man kann es nicht anders sagen und es ist sicher auch keine Ausrede: Jeder Pferdeacker ist mehr Fußballplatz, als dieser Rasen gegenüber der Agip.

So war das Motto für beide Teams: Hoch und weit bringt Sicherheit. Ein Schmankerl war dieses Spiel sicher nicht, doch lebte es durchaus vom Einsatz und der Leidenschaft beider Teams. Warngau spielte gefällig nach vorne, doch war vor allem im ersten Durchgang zu harmlos. Die Gastgeber aus Hausham hatten ebenfalls ihre Chancen, scheiterten aber immer wieder am sehr starken Torwart Laurin "Laurant" Dauer oder an einer Monstergrätsche von Vize-Capitano Stefan "König" Reischl, der damit ein sicheres Gegentor verhinderte. Reischl war es leider auch, der kurz vor der Halbzeit zur tragischen Figur wurde. Er grätschte wieder klasse dazwischen, lenkte aber leider den Ball ins eigene Tor. So ging es mit einem äußerst unglücklichen Rückstand in die Kabine.