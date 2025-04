Warngauer Zwoate mit Kantersieg *** Bangoura mit Viererpack

Ein Rasen wie ein Teppich, beste Bedingungen und Flutlichtspiel am Dienstagabend - was will man mehr?!? Das dachten sich auch die gut 80 Zuschauer, die die Großkopferten aus Paris links liegen liesen und stattdessen das Topspiel und Derby zwischen der Warngauer Zwoaten und der Reserve des TSV Weyarn verfolgten.

Nach einem schönen Freistoß von Sebastian "Breznbäcker" Klaus war es Mohamed "Vini Jr." Bangoura der am zweiten Pfosten lauerte und einetzte. 1:1, alles wieder ausgeglichen. Nach 25 Spielminuten musste Christian "Hiho" Hinterholzer vom Feld wegen Kreislaufproblemen. Für ihn kam Anton "Donal" Gschwendtner in die Partie, der der Partie gleich mal seinen Stempel aufdrückte.

Beide Mannschaften suchten Ihr Heil in der Offensive und spielten gefällig nach vorne. Kurz vor dem Seitenwechsel schlug dann der SVW in Person von Filip Novko eiskalt zu. Nach schöner Kombination des SVW lies Novko Weyarns Schlussmann David Waizmann keine Chance und traf zum pschologisch wichtigen Zeitpunkt zur Führung für die Hausherren.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte dann erneut Mohamed "Vini Jr." Bangoura nach herrlichem Freistoß von Young Gun Anian Hermann das 3:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

In der 53. Spielminute zeigte Mohamed "Vini Jr." Bangoura eine Aktion die man so nicht auch alle Tage sieht. Er narrte drei Gegenspieler, die sich vermutlich jetzt noch ausdrehen und traf per Distanzschuss aus gut 25 Metern per Innenpfosten ins Tor. Ein absolut sehenswerter Treffer! Die Fans vom SVW waren aus dem Häuschen und konnten ihr Glück kaum fassen.

Dieses 4:1 war durchaus so etwas wie eine Vorentscheidung. Den Gästen aus Weyarn muss man jedoch zugute halten, dass sie nie aufgegeben haben. Nach traumhafter Ecke von Young Gun Quirin Bauer war es in der 60. Spielminute Capitano Matthias "Hias" Klaus der per Torpedo Kopfball das 5:1 erzielte. Dieser wurde draußen mit Standing Ovation und "Matthias Klaus, Matthias Klaus, Matthias Klaus" Sprechchören gefeiert.

Nur drei Minuten später war der Vorbereiter Bauer selbst der gefeierte Mann der zum 6:1 traf. Auch in der nächsten Aktion war Bauer wieder ganz vorne dabei, als er Anton "Donal" Gschwendtner das 7:1 auflegte.

Nach dem zwischenzeitlichen 7:2, das freilich nur noch Ergebniskosmetik war, war es der Mann des Tages der das 8:2 und damit den Endstand erzielte. Jemand anderes als Mohamed "Vini Jr." Bangoura hätte das an diesem Tag auch nicht sein können.

Mit dieser Galavorstellung und einer 8:2 Packung schickten die Warngauer Jungs die Gäste wieder nach Hause. Eine klasse Leistung vom SVW der sowohl kämpferisch, aber vor allem auch spielerisch überzeugte. Neben Mohamed "Vini Jr." Bangoura, verdienten sich auch Robert "Andrich" Burgmayr, der im Mittelfeld einen starken Sechser spielte, sowie sein kongenialer Partner Martin "Yildiray" Wöhl Bestnoten.

Jetzt dürfen sich die Warngauer Jungs ersmal ausruhen, ehe es am 13. Mai 2025 zum Rückspiel nach Waakirchen geht. Dort ist noch eine dicke Rechnung offen, gab es doch gegen den TSV eine empfindliche und auch in dieser Höhe verdiente 0:5 Packung.

Der SVW will auf jeden Fall Wiedergutmachung und ist heiß auf das Spiel in Waakirchen.

Die Partie beginnt um 20 Uhr in Waakirchen am Sportplatz Schaftlach Krottenthaler Str. 41

Heya SVW!