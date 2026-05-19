Warngauer Zwoate feiert Klassenerhalt *** Keeper Hainz überragt

Hat einen großen Anteil am Klassenerhalt. Warngaus Keeper Johannes "The Wall" Hainz

Groß war der Druck für die Warngauer Zwoate und ihren Chefcoach Tobias "Tobi" Schreier. Kam doch mit dem FC Hausham 07 eine recht zweikampfstarke und auch technisch versierte Mannschaft, die sogar in der Woche davor den Tabellenführer FC Holzkirchen 3 mit 1:0 geschlagen hatte, nach Warngau.

Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Halbzeitpause. Gute 55. Minuten waren gespielt, als Korbinian "Bini" Besser den Hammer auspackte und Haushams Schlussmann Hedaiat Hamdard zu einer Glanztat zwang. Das hätte das wichtige 1:0 sein können.

Von Anfang an entwickelte sich ein recht ansehnliches Spiel der beiden Mannschaften. Allerdings neutralisierten sich die zwei Teams weitestgehend im Mittelfeld. Mehr Initiative und Zug zum Tor zeigten die Gäste aus Hausham. Diese schoßen aus allen Lagen, allerdings gingen die Schüße meistens links, oder recht am Tor vorbei. Die Abwehr der Warngauer um Capitano Stefan "König" Reischl, Ludwig Wagner LW7, Laurin "Laurant" Dauer, sowie Maximilian "Max" Läuger hatte wenig bis gar keine Probleme mit den Stürmern der Gäste.

In der 66. Spielminute dann der Schock für den SVW: Nach Foul im Strafraum gegen einen Haushamer Stürmer zeigte der gute Schiedsricher Marko Osterhuber vor 60 Zuschauern zurecht auf den Punkt. Doch wieder einmal konnten sich die Warngauer auf Johannes "The Wall" Hainz verlassen. Er hielt den nicht schlecht geschossenen Elfmeter mit Bravour.

Doch damit nicht genug, denn in der 85 Spielminute war es erneut Hainz der einen Wahsinns Safe zeigte. Ein Schuss wie ein Strich wurde vom Haushamer Stürmer abgefeuert, dieser wäre im Kreuzeck eingeschlagen. Doch nicht mit Johannes "The Wall" Hainz. Hainz griff perfekt über und konnte das Geschoss über die Latte lenken.

Es blieb beim 0:0 was gleichzeitig auch der Endstand war. Mit diesem Punkt konnte sich der SV Warngau 2 den Klassenerhalt in einer nicht ganz einfachen Saison sichern. Coach Tobias Schreier erfüllte also gleich in seiner ersten Saison als Chefcoach die Aufgabe mit Bravour.

Bereits morgen, den 20. Mai 2026 empfängt die Zwoate vom SV Warngau die Reserve vom SC Wörnsmühl zum Flutlichtspiel. Los gehts um 19:30 im Warngauer Sportpark. Der SVW freut sich wieder auf zahlreiche Fans.

Heya SVW!