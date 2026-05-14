Warngau und Wörnsmühl trennen sich trotz Roter Karte 1:1

Drei Nachholpartien standen in der A-Klasse 4 an. Miesbach II überzeugte mit einem klaren Sieg. Das Topspiel endete remis.

Drei Nachholpartien standen in der A-Klasse 4 unter der Woche an.

FC Real Kreuth II – SV Miesbach II 0:4 (0:3) Tore: 0:1/0:2 Schumacher (18./32.), 0:3/0:4 Feicht (45./64.). Das Duell der Zweitvertretungen entschied die Miesbacher Bezirksligareserve deutlich. „Die erste Halbzeit war von uns überragend. Wir haben die Torchancen schön herausgespielt und die Tore wunderschön gemacht“, schwärmt SV-Trainer Markus Weinbacher. Miesbach habe den Hausherren keine Chance gelassen. Durch Treffer von Dominik Schumacher und Sebastian Feicht war die Partie bereits zur Pause entschieden.

Im zweiten Durchgang schalteten die Miesbacher einige Gänge zurück. Dennoch blieb es bei einem ungefährdeten Auswärtserfolg. „Miesbach war die bessere Mannschaft“, sagt FC-Coach Jürgen Welker. „Chapeau, das haben sie richtig gut gemacht.“

SV Warngau – SC Wörnsmühl 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Schneider (37.), 1:1 Gschwendtner (71.) Rote Karte: A. Scheuck (SVW/Tätlichkeit/65.) Eine unterhaltsame Partie sahen die Zuschauer in Warngau beim Top-Spiel gegen den SC Wörnsmühl. „Es war ein sehr intensives und eines der besseren Spiele“, sagt SC-Sprecher Marc Doll. Trotz einiger Warngauer Konter habe der SC die Partie im ersten Abschnitt im Griff gehabt. Folgerichtig führten die Gäste zur Pause.

Trotz einer Roten Karte für SV-Kapitän Andreas Scheuck glichen die Warngauer im zweiten Durchgang in Unterzahl aus. „Wir haben Moral bewiesen und gezeigt, dass wir eine Einheit sind“, lobt SV-Coach Daniel Mayer. Am Ende stand ein 1:1-Remis, das beiden Mannschaften im Aufstiegsrennen wenig hilft. „Gefühlt ist es für uns eine Niederlage und für Warngau ein Sieg“, hadert Doll. Man könne dennoch auf die Leistung aufbauen.

TSV Schliersee– SG Tegernseer Tal 2:4 (1:2) Tore: 0:1 Lukic (18.), 1:1 Löw (44.), 1:2 Lukic (45.), 2:2 Hallweger (57.), 2:3/2:4 Fülep (61./64.). Die SG Tegernseer Tal überzeugte gegen den Tabellennachbarn aus Schliersee und rückt bis auf einen Zähler an den TSV heran. „Es war ein gutes Spiel, bei dem wir viele Torchancen rausgespielt haben“, resümiert SG-Coach Andreas Rohnbogner. Nach einigen Pleiten gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte sei der Sieg wichtig für die Moral.

Mit einem Doppelschlag entschied Zsombor Fülep für die Tegernseer im zweiten Durchgang die Partie. Der TSV Schliersee verpasste es, die starken Leistungen aus den Vorwochen zu bestätigen. „Wir haben uns das Leben selbst zu schwer gemacht“, hadert der neue sportliche Leiter Maximilian Baumgartner. „Wir haben zu schwankende Leistungen, und das war wieder ein Rückschritt.“