Warngau und Fischbachau spielen 0:0 – Meisterschaft entscheidet sich am letzten Spieltag

Harte Gegner: Der TSV Schliersee (blau) ließ dem SC Wörnsmühl wenig Chancen. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der SV Warngau und die SF Fischbachau trennen sich in der A-Klasse 4 torlos. Hartpenning siegt 6:2 gegen Wall und ist damit mindestens Vizemeister.

Der 21. Spieltag in der A-Klasse 4 verschafft Klarheit: Der SC Wörnsmühl bleibt sicher in der Liga. Fischbachau und Warngau verpassen mit einem torlosen Remis die Meisterschaft. Hartpenning hat mindestens die Relegation sicher. Die Kreisklassenreserve des TSV Weyarn musste ihr Gastspiel im Tegernseer Tal wegen des außergewöhnlichen Spielermangels im Klosterdorf absagen. Die Partie wird mit 2:0 für die Tegernseer gewertet.

SV Miesbach II – Lenggrieser SC II 6:1 (4:1) Tore: 1:0 Morena (7.), 1:1 Ertl (18.), 2:1/3:1 Nüßlein (20./24.), 4:1 Stoib (38.), 5:1 Nüßlein (80.), 6:1 Stoib (83.). Die Miesbacher Bezirksligareserve feierte einen versöhnlichen Sieg im letzten Heimspiel einer durchwachsenen Saison. „Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Meine Jungs haben wieder einen super Fußball gespielt“, lobt SV-Trainer Markus Weinbacher. Nach sieben Minuten kombinierten sich die Miesbacher durch die gegnerische Hälfte, sodass Gian-Luca Morena einen Nachschuss verwertete.

Nach einem Fehler in der Miesbacher Hintermannschaft glichen die Gäste aus, ehe Lukas Nüßlein die Kreisstädter mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße navigierte. Fabian Stoib sorgte mit seinen sehenswerten Treffern für ein Raunen am Windfeld. „Ich bin absolut stolz auf die Mannschaft. Es hätte sogar noch ein, zwei Tore höher ausfallen können“, sagt Weinbacher.

SV Warngau – SF Fischbachau 0:0 (0:0) Die Entscheidung um die Meisterschaft wurde auf den letzten Spieltag vertagt. Sowohl der SV Warngau als auch die SF Fischbachau hätten mit einem Sieg die Möglichkeit gehabt, als Tabellenerster in die Kreisklasse aufzusteigen. Das Ergebnis war jedoch ein torloses Remis. „Es war ein Spiel, in dem sich die Mannschaften neutralisiert haben“, berichtet SF-Trainer Hans Ostner. „Warngau war sehr kompakt. Aber wir haben nichts zugelassen und eine sehr starke kämpferische Leistung gezeigt.“

Seine Mannschaft habe in einem „sehr fairen“ Spiel etwas mehr qualitative Chancen gehabt. Dennoch sei das Ergebnis dem Spielverlauf gerecht. Den Sportfreunden genügt am letzten Spieltag ein Punkt für die Meisterschaft. Warngau kann dagegen maximal noch auf den Relegationsplatz rutschen. Ostner: „Nächste Woche ist es ein Finale.“

TSV Hartpenning – SC Wall 6:2 (2:0) Tore: 1:0 Sanftl (5.), 2:0 L. Noderer (37.), 3:0 Sanftl (49.), 3:1 Seestaller (60.), 3:2 Frauenrath (73.), 4:2 Burggraf (80.), 5:2 Herrmann (87.), 6:2 J. Noderer (90.+3.). Trotz einer Schwächephase im zweiten Durchgang setzte sich der TSV Hartpenning verdient gegen fehleranfällige Waller durch. „Bei den Temperaturen haben wir ihnen zu viele Räume gegeben“, hadert SC-Trainer Ethem Perovic.

Durch den überzeugenden 6:2-Endstand ist der TSV Hartpenning mindestens Vizemeister. „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft“, sagt TSV-Coach Florian Voit. Noch vor einigen Wochen war die Relegation in weiter Ferne. Nun wird man sich aller Voraussicht nach mit dem Tabellenelften der Kreisklasse (aktuell FC Rottach-Egern) in zwei Spielen messen. „Wir freuen uns auf zwei Spiele, in denen es nochmal um alles geht“, erklärt Voit. Im Falle einer Fischbachauer Niederlage am letzten Spieltag würde sein Team direkt als Meister aufsteigen.

TSV Schliersee – SC Wörnsmühl 3:2 (1:0) Tore: 1:0 Köll (1.), 1:1 M. Fichtner (47.), 2:1 Dabic (74.), 2:2 M. Fichtner (78.), 3:2 Kolbinger (84.). Seit Sonntag steht fest: Der SC Wörnsmühl spielt nach der 2:3-Pleite in Schliersee ein weiteres Jahr in der A-Klasse. „Es war nicht so, als wäre die Luft draußen gewesen. Es war eine ansprechende Leistung, aber wir sind zweimal ausgekontert worden“, berichtet SC-Sprecher Marc Doll. Immer wieder standen entweder das Schlierseer Tor oder der überragende TSV-Schlussmann Florian Erhard einem Wörnsmühler Erfolg im Weg. Auch die übrigen Schlierseer Feldspieler machten dem Tabellenvierten das Leben schwer.

„Kämpferisch war das richtig stark von uns. Jeder einzelne hat sich reingehauen“, lobt TSV-Sprecher Patrick Quinz. Mittelfeldmotor Michael Hormaier, der nach dem Spiel seine Schuhe an den Nagel hängte, habe eine starke letzte Vorstellung gezeigt.