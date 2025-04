Warngau feiert Kantersieg: BG 11 erzielt Hattrick

Herzlich bedanken möchten sich die Warngauer Jungs noch beim Spezial- Pharmaunternehmen AMW aus Warngau, das die neuen Trikots gesponsert hat. In diesen Trikots fühlten sich die Warngauer scheinbar gleich richtig wohl und schickten Türk Spor Hausham mit einer 7:2 Packung wieder nach Hause. Die Gäste hätten sich nicht beschweren dürfen, hätten sie noch zweistellig verloren. .



Von Anfang an begann die Heimmannschaft druckvoll und versuchte sich früh Chancen rauszuspielen. Der Kniff von Trainer Daniel Maier, Bene Gerr BG11 in den Sturm zu beordern, sowie Dominik Stadler als rechten Schienenspieler aufzustellen, ging perfekt auf.

Trotzdem gingen die Gäste wie aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Nach einem Patzer von Torwart Thomas Mielke gab es einen berechtigten Foulelfmeter für die Gäste und Andreas Schmid lies sich diese Gelegenheit nicht entgehen.

Warngau zeigte sich aber von diesem Rückstand unbeeindruckt und glich nur neun Minuten später durch Bene Gerr per Freistoß zum 1:1 aus. Warngau übernahm jetzt wieder die Initiative und Georg Schönauer, GS 9 bediente mustergültig Gerr der zum 2:1 traf. Das 3:1 besorgte der Man of the Match Dominik Stadler, der eine bärenstarke und fehlerfreie Partie ablieferte. Nach schönem Zuspiel von Oldie but Goldie Martin "Eisä" Eisenkolb zeigte Stadler keine Nerven vor dem gegnerischen Tor und erhöhte den Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel wurde es kurzzeitig nochmal spannend, als Hausham in Person von Darius Hornung auf 2:3 verkürzen konnte. Warngaus Hintermannschaft schlief ein wenig. Torwart Mielke hielt den ersten Schuss noch sehr gut, war allerdings beim Nachschuss machtlos.

Für klare Verhältnisse sorgte dann wieder BG 11, der mit seinem dritten Treffer und nach schöner Vorarbeit von Stadler einen Hattrick erzielte. Nach dem 5:2 von Martin "Eisä" Eisenkolb erneut auf Vorlage von Stadler war der Drops gelutscht.

Die letzten beiden Treffer erzielten Georg "GS9" und Timo Mende. Das Einzige was man der Mannschaft noch ankreiden konnte, war trotz des hohen Sieges die mangelnde Chancenverwertung. Dies ist jedoch Jammern auf hohem Niveau.

Auch die Einwechselspieler Max Läuger, Matthias "Hias" Klaus, Timo Mende, Anian Hermann sowie Stefan Reischl, der noch eine gute Chance hatte, zeigten, dass sie durchaus eine Bereicherung sein können. Hinten räumte Eddy "the Eagle" Biyogho gewohnt alles stark ab.

Jetzt gilt es diesen Aufwind mitzunehmen und am Ostermontag in Irschenberg nachzulegen.

Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.