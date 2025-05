Warngau feiert Derbysieg *** LG10 mit herrlichem Treffer

Einer der besten Plätze im Oberland, Flutlichtspiel und Derbytime! Die Rahmenbedingungen gestern Abend in Waakirchen boten alles, was das Fußballerherz höher schlagen lässt.

Eine viertel Stunde war gespielt und schon hieß es 1:0 für die Heimmannschaft. Nach einer Flanke traf Andreas Goldhofer per Kopf zur Führung. Warngau schüttelte sich kurz und übernahm fortan die Initiative. Die Gäste spielten gut nach vorne, waren allerdings vor dem Tor nicht konsequent genug. Das änderte sich allerdings in der 31. Spielminute. Der starke Timo Mende schickte im Strafraum zwei Mitspieler ins Karusell und traf per gefühlvollen Schuss ins Kreuzeck zum verdienten Ausgleich.

Der SVW war gestern zu Gast in Waakirchen und wollte bei den stark abstiegsbdedrohten Gastgebern, da weitermachen, wo er bei der unglücklichen Niederlage in Miesbach aufgehört hatte. Den besseren Start und besser im Spiel waren aber zunächst die Waakirchner, die recht gefällig nach vorne spielten.

Kurz vor dem Pausentee gab es eine strittige Situation im Strafraum von Waakirchen. Ein Waakirchner Spieler bekam den Ball an die Hand. Da waren sich sowohl die Warngauer, als auch die Waakirchner einig. Uneinig waren sie sich allerdings, ob der Ball im Strafraum, oder außerhalb des Strafraums an die Hand ging. Seis drum, Bene Gerr BG 11 schnappte sich den Ball und verwandelte gewohnt souverän vom Punkt. Mit dem einen Tor Vorsprung für die Gäste ging es dann in die Kabine.

Nach dem Wechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder am starken Thomas "Tom" Mielke der Ruhe und Sicherheit ausstrahlte. Ein Entlastungsangriff führte dann zum wichtigen 3:1. Getreu dem Motto: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, war es in diesem Fall Bernhard "Berni" Estner, der sich aus 20 Metern ein Herz fasste und abzog. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und schlug hinter Waakirchens sehr gutem Schlussmann Maxi Pfister ein. Dieses Tor tat dem SVW sichtlich gut und war zugleich die erste Bude in dieser Saison für den sehr gut aufspielenden Estner.

Die Gäste machten allerdings jetzt den Fehler und dachten sie könnten das Spiel einfach mal so runterspielen. Diese Vorgehensweise rächte sich und kurz vor Schluss erzielte Waakirchens Andreas Goldhofer nach einer Ecke das 2:3.

Für enorme Hochspannung war nun gesorgt. Waakirchen schmiss alles nach vorne aber der SVW verteidigte leidenschaftlich. In der 90. Spielminute spielte Eddy "Eddy the "Eagle" Biyogho einen schönen Pass nach vorne. Diesen nahm der eingewechselte Leo Gerr LG10 dankend an und lief allein auf das Tor der Waakirchner zu. Obwohl er von drei Gegenspielern verfolgt wurde, blieb er kalt wie eine Hundeschnauze und traf per Traumheber, like Locham Style, (am Spielplatz gelernt) den man wohl auch nicht besser in Fifa 24 hinbekommt zum 4:2

Für Leo freut es die Mannschaft ganz besonders, hatte er doch echt eine schwere Zeit mit seiner Verletzung. Geile Bude, LG10!

Der SVW feierte den Derbysieg noch bis spät in die Nacht und wünscht Waakirchen im Abstiegskampf alles Gute. Die nächsten drei Tage wird auch nochmal schön gefeiert beim10-jährigen Jubiläum der Warngauer Dirndln in Draxlham. #3TageAbriss

Weiter geht es für den SVW dann am Sonntag den 18. Mai 2025, wenn die Elf von Coach Daniel Maier auf die Mannschaft von Ex-Coach Markus Huber trifft. Los gehts um 14 Uhr im Warngauer Sportpark. Wir freuen und wieder auf zahlreiche Fans!

Dann wollen die Warngauer Jungs wieder das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf spielen.

Heya SVW!