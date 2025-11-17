Warngau dreht Partie in Nachspielzeit – Föching mit drei Toren in drei Minuten

Während in der A-Klasse 3 die Holzkirchner Reserve in Deisenhofen Lehrgeld bezahlen musste, konnten die Föchinger auf dem Waldramer Kunstrasenplatz einen starken Jahresabschluss feiern. In der einzigen Partie der A-Klasse 4 holte Warngau bei der SG Tegernseer Tal spät drei Punkte.

Die Holzkirchner Bezirksligareserve musste vor der Winterpause einen herben Dämpfer hinnehmen. Bereits in der ersten Halbzeit gab es mit einem deutlichen 5:1 bei der vierten Deisenhofener Mannschaft eine Lehrstunde für die jungen TuS-Kicker. „Eine ernüchternde Niederlage. Wir waren gut aufgestellt, aber Deisenhofen hat sich sehr aus der dritten Mannschaft verstärkt“, hadert TuS-Coach Michael Scherer.

Vor allem die Erfahrung der Kreisligaspieler habe man gespürt. Dennoch wurden auch eigene individuelle Fehler eiskalt bestraft. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt, und Holzkirchen kam besser aus der Kabine. Doch die Leistungssteigerung kam zu spät, um den hohen Halbzeitstand zu egalisieren. „Wenn du vier Toren hinterherläufst, ist das gerade auswärts einfach zu viel“, sagt Scherer, der mit der Moral seiner Mannschaft aber zufrieden ist.

SF Föching zeigt „ein echt geiles Spiel“ bei der 2. Mannschaft der DJK Waldram

Tore: 1:0 Stoll (26.), 1:1 Lehmann (37.), 1:2 Hermstedt (38.), 1:3 Gashi (39.), 1:4 Kirmayr (58.).

Obwohl das Spiel der DJK Waldram und den SF Föching auf Naturrasen geplant war, mussten die Akteure auf den engen Kunstrasenplatz ausweichen. Das harte Kontrastprogramm zum Holzkirchner Trainingsplatz in der Vorwoche wurde den Gästen aus Föching in der Anfangsphase zum Verhängnis: Waldrams Reservemannschaft ging in Führung. Nach einer halben Stunde akklimatisierten sich die Sportfreunde und stellten durch drei Treffer innerhalb von drei Minuten die Partie völlig auf den Kopf.

„Ab dem Zeitpunkt hat meine Mannschaft den Matchplan voll durchgezogen und sehr fleißig verteidigt“, berichtet SF-Coach Werner Klinke. Weitere aussichtsreiche Chancen hätten das Spiel schon früher entscheiden können, doch so setzte Sebastian Kirmayr nach einer guten Stunde den Schlusspunkt. Klinke: „Ein echt geiles Spiel.“

SV Warngau holt durch strittigen Sieg drei schmeichelhafte Punkte bei der SG Tegernseer Tal

Tore: 1:0 Preiss (86.), 1:1 Bangoura (90.+1.), 1:2 R. Scheuck (90.+3.).

Der SV Warngau schlägt die SG Tegernseer Tal spät und überwintert nun punktgleich mit dem Tabellenersten auf dem Relegationsplatz. „Wir haben gespielt, wir haben gewonnen und freuen uns über den guten Abschluss“, sagt SV-Coach Daniel Mayer. Dabei stellten die schwierigen Verhältnisse auf dem Wiesseer Kunstrasenplatz die Akteure im ersten Abschnitt vor große Herausforderungen. Folgerichtig entwickelte sich eine durch Fehler geprägte Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld.

Zwei Großchancen auf Warngauer Seite blieben ungenutzt. Die Schlussphase aber wurde turbulent. In den letzten Minuten brachte Nicolas Preiss die Tegernseer mit einem Schlenzer aus 16 Metern in Führung. Die Warngauer steckten jedoch nicht aus und trafen in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Ein strittiger Foulelfmeter stellte das Spiel wenige Momente später auf den Kopf. „In der Saison ist es mit einer jungen Mannschaft so, dass wir in den entscheidenden Phasen noch zu viele Fehler machen“, bemängelt SG-Trainer Andreas Rohnbogner.