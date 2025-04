Warngau 2 siegt auswärts *** Hiho meldet sich mit Treffer zurück

Am Ostermontag war die Reserve des SV Warngau zu Gast in Sauerlach. Nach der verdienten 0:5 Packung letzte Woche gegen den SV Waakirchen waren die Warngauer Jungs auf Wiedergutmachung aus. Coach Anton "Donal" Gschwendtner der den im Urlaub verweilende Sebastian "Moser" Spiegler vertrat, hatte sich eine etwas eigenartige Aufstellung ausgedacht, die allerdings perfekt funktionierte.

Im Tor feierte Laurin "Laurant" Dauer seine Torpremiere und war früh gefordert. Die Heimmanschaft aus Sauerlach legte los wie die Feuerwehr und bereits nach acht Minuten musste Dauer seine ganze Klasse aufzeigen und rettete im Eins gegen Eins spektakulär das 0:0. Den eigentlichen Stammkeeper Johannes "The Wall" Hainz bot Spielertrainer Gschwendtner als rechten Außenverteidiger auf. Dies erwies sich als goldrichtig, denn Hainz zeigte eine bärenstarke Leistung und schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein.

Bevor das Leder aber rollte ein kleiner Einblick in die Kabine des SVW. Das klingt dann ungefähr so: Wolfgang Szostecki: "Ah scheiße jetzt hob i meine Fußballschuhe vergessen." Girgl Hort: "Wart i hob no welche." Ah okay top, dann nimm i deine. " Szostecki zieht die Fußballschuhe an - diese sind ihm natürlich viel zu klein. Szostecki: "Ah blöd de passen neda... Dann fahr i no schnell heim und hol meine, zur zweiten Halbzeit bin i dann wieder do."

Nachdem der SVW die ersten Minuten schadlos überstanden hatte, übernahmen die Gäste immer mehr die Initiative. So war es der äußerst quirlige und vom TSV nie in den Griff zu bekommenden Mohamed Bangoura, der in der 17. Spielminute die komplette Sauerlacher Hintermannschaft austanzte und auf Zuspiel von Daniel Mayer zum 1:0 traf.

Die Gäste hatten von nun an das Spiel gut im Griff doch eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SVW ermöglichte Simon van der Horst zehn Minuten vor dem Pausentee den doch etwas schmeichelhaften Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel schickte Ludwig Wagner LW7, den Bullen von Draxlham George "Girgl" Hort per schönen Pass in die Gasse. Hort scheiterte aber am Sauerlacher Torwart so dass es beim 1:1 blieb.

Nach der Pause drängten die Warngauer auf den Führungstreffer und dieser fiel dann auch in Person von Christian "Hiho" Hinterholzer. Hinterholzer tankte sich im Strafraum wie zu besten Zeiten durch, sein platzierter Schuss war noch abgefälscht und schlug im Kreuzeck ein. Da passte kein Blatt Papier mehr dazwischen.

Quirin Bauer lies davor schon einige Chancen auf das 3:1 liegen, zeigte sich aber in Minute 63 eiskalt und traf zum 3:1. Warngau übernahm jetzt wieder die Spielkontrolle, doch Sauerlach gab nicht auf und kam in der 71. Spielminute zum 3:2 Anschlusstreffer. Sauerlach erhöhte nun die Schlagzahl, doch ein Konter der Gäste brachte die Entscheidung. Erneut war es Bangoura der zum erlösenden 4:2 für die Gäste traf. Gute zehn Minuten waren noch zu spielen, als der Bulle von Draxlham George "Girgl" Hort drei Gegenspieler narrte und nur durch ein Foul im Strafraum zu bremsen war. Johannes "The Wall" Hainz nahm sich den Ball und traf wunderschön ins Kreuzeck, wie Torwart Hans-Jörg-Butt zu seinen besten Zeiten.

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stach vor allem Spielertrainer Gschwendtner, der die Stürmer perfekt bediente, der quirlige und nimmermüde Bangoura, Young Gun Anian Hermann, Old Gun Ludwig Wagner LW7, Capitano Matthias "Hias" Klaus, sowie Max Läuger, der trotz der Promilleanzahl die gleich zu setzen war mit seiner Trikotnummer 3 (Wertach am Vortag lässt grüßen) ein anständiges Spiel machte, hervor.

Das nächste Spiel für die Warngauer Jungs wartet schon und ist ein echter Kracher.

Am kommenden Sonntag, den 27. April 2025 erwartet der SVW2 die Gäste aus Holzkirchen zum Lokalderby!

Man darf gespannt sein, was sich Spielertrainer Gschwendtner dann wieder einfallen lässt um den Favorit ein Bein stellen zu können. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr im Sportpark Warngau.

Der SVW freut sich wieder auf zahlreiche Fans.

Heya SVW!