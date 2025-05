Warngau 2 erneut mit Kantersieg *** Traumtor von Hias

Die Zwoate der Gäste hatte etwas gut zu machen, bekamen sie doch im Hinspiel 5 Stück von den Schaftlachern eingeschenkt. Warngau war auf eine Revanche aus und das merkte man gleich. Von Beginn an erarbeitete sich der SVW eine Vielzahl von Chancen. Einzig die mangelnde Chancenverwertung beklagten die zahlreichen Warngauer Fans am Waldrand.

Danach blieb der SVW weiter auf dem Gaspedal und belohnte sich durch den starken und sehr engagierten Christian "Hiho" Hinterholzer mit dem 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es für die 60 Zuschauer noch ein echtes Schmankerl zu sehen: Matthias "Hias" Klaus zirkelte einen Freistoß perfekt über die Waakirchner Mauer und der Ball schlug unhaltbar im Kreuzeck ein. Das nennt man dann wohl Traumtor!

Mit diesem beruhigenden 3 Tore Vorsprung ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang machten die Warngauer sehr viel Druck und gingen durch einen Doppelschlag von Mohamed "Vini Jr. Bangoura mit 5:0 in Front. Damit war der Drops gelutscht.

Allerdings durften auch die Waakirchner Fans noch einmal jubeln, als Anian Schurig den Ball aus gut 35 Metern und mit Hilfe der Latte ins Tor bugsierte. Bei diesem Geschoss war sogar der überragende Johannes "The Wall" Hainz, der unter anderem einen Elfmeter hielt, machtlos.

Danach waren wieder die Gäste dran und Mohamed "Vini Jr. Bangoura erzielte seinen dritten Treffer an diesem Abend. Fünf Minuten vor dem Ende der Partie gab es noch das 7:1 für die Gäste durch Christian "Hiho" Hinterholzer.

Kurz vor Ende der Partie zeigte Ludwig Wagner LW7, der diesmal im Edgar Davids Look mit Brille auflief, seine ganze Klasse und spielte einen feinen 35 Meter No Look Pass aus der eigenen Hälfte in die Hälfte der Hausherren.

Wolfgang "Steckal" Szostecki erahnte das, lief durch und schob lässig zum 8:1 Endstand ein. Die Mannschaft freut sich für Wolfi für sein erstes Tor und die Kiste Bier die er demnächst noch mitbringen wird.

Durch dieses Schützenfest haben die Warngauer Jungs jetzt in zwei Spielen sage und schreibe 16 Tore geschossen! Eine durchaus beachtliche Quote.

Damit ist der SVW absolut bereit für das Derby am kommenden Sonnntag, den 18. Mai 2025 gegen den SC Wörnsmühl. Die Partie beginnt um 16 Uhr im Warngauer Sportpark. Es ist das Vorletzte Heimspiel für den SVW und wie immer freut er sich auf zahlreiche Zuschauer.

Heya SVW!