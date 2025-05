Warmspielen für die Relegation: Olching hat nur noch Minimalchancen auf Platz 14

Der SC Olching will seinen Schwung wieder finden und im dritten Kellerduell in Folge endlich wieder einen Sieg bejubeln.

Olching – Amtlich ist es noch nicht. Doch laut Online-Portal fupa.net zeichnet sich ab, dass aus den fünf Landesligen nur die zwei besten Tabellenvierzehnten den direkten Klassenerhalt schaffen. Zuvor hatte es Überlegungen gegeben, dass alle 14. und sogar noch ein oder zwei 15. in der Landesliga bleiben. Für den SC Olching, der drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte Rückstand auf Rang 14 hat, bedeutet das, dass es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in die Relegation geht – auch wenn das Spiel am Samstag, 14 Uhr, zu Hause gegen den SV Cosmos Aystetten gewonnen werden sollte.

„Nach den beiden Niederlagen gegen direkte Konkurrenten war die Hoffnung ohnehin nur noch klein“, meinte der sportliche Leiter Waldemar Pöllner. Und auch Olchings Trainer Felix Mayer nahm die Nachricht achselzuckend zur Kenntnis: „Wir können eh nix dran ändern.“ Schon nach der Niederlage gegen Wertingen am vergangenen Wochenende hatte Mayer von einem vier bis fünfwöchigen Projekt gesprochen, das man nun vor der Brust habe. Da war die Relegation bereits eingerechnet.

Gegen Aystetten will der SCO-Coach nichtsdestotrotz drei Punkte holen und so Schwung holen für die wichtigen Spiele um den Klassenerhalt. Beim Samstagsgegner hat Mayer die Stärken vor allem in der Offensive ausgemacht. Hinten seien sie aber etwas anfällig. Unabhängig davon gelte aber: „Wir wollen unseren Stiefel durchziehen.“ (Thomas Benedikt)