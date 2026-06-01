Warmschießen für die Relegation – Benediktbeuern muss gegen Haunshofen ran – Foto: Ewald J.Scheitterer

SV Eurasburg-Beuerberg – SC Pöcking 1:0 (0:0) – Mit einem knappen, aber nicht unverdienten Sieg verabschieden sich die Eurasburger in die Sommerpause. „Aber das war kein Sommerkick, wir haben ordentlich Fußball gespielt“, stellte SV-Trainer Florian Ächter fest. Wenngleich die Partie lange Zeit relativ verhalten geführt wurde – vor allem von Seiten der Gäste, die noch um den Klassenerhalt zitterten. Eine Chance von Christian Martner, die von einem Pöckinger Verteidiger auf der Linie geklärt wurde, und ein Schuss von Valentin Seelbach, der knapp über das Tor flog, waren die besten Gelegenheiten in Durchgang eins. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: Nach einem feinen Zuspiel in den Lauf tunnelte Michael Kerschbaumer den starken FC-Torhüter Marius Klitscher und erzielte den 1:0-Siegtreffer (89.). „Das war eher ein Unentschieden-Spiel, aber aufgrund der besseren Torchancen war unser Sieg verdient“, fasst SV-Coach Florian Ächter zusammen.

TSV Feldafing – FSV Höhenrain 2:3 (0:0) – In einer heißen Schlussphase entschied der FSV eine Partie, deren Ausgang Christian Sedlmeier Rätsel aufgab. „Ich weiß nicht, wie wir das Spiel gewonnen haben“, gestand der Höhenrainer Coach. Denn die Leistung insgesamt ordnete er als „fußballerische Magerkost“ ein. Durch einen Treffer der Gastgeber kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit liefen die Gäste bis zur 70. Minute dem Rückstand hinterher, dann trat Andreas Mühr einen Eckball direkt ins Tor zum 1:1. Zehn Minuten später ging Feldafing erneut in Führung. Was dann passierte, beschrieb Sedlmeier mit „dem Dusel, den du offenbar hast, wenn du oben stehst“. Adrian Lech verwandelte in der 89. Minute „einen Handelfmeter, den man nicht geben muss“ (Sedlmeier) zum 2:2 für den Tabellendritten. Mit der letzten Chance des Spiels erzielte Franz Schaller den Siegtreffer, mit dem der FSV Platz drei sicherte.

SG Starnberg/Söcking - SpFrd Bichl 6:1 (1:1) – Einen guten Auftakt haben die Sportfreunde bei der bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden Spielgemeinschaft erwischt. Josef Behm (7.) gelang recht zeitig die Führung. Die Gäste hielten im ersten Abschnitt recht gut mit, doch SF-Angreifer Sebastian Deiser gestand: „Die waren spielerisch schon ein Stück besser.“ Valentin Hüther (19.) glich aus. Und er war es auch, der nach Wiederbeginn den Führungstreffer markierte (47.). Deiser: „Wenn die einmal in Fahrt kommen, sind sie nicht mehr zu bremsen.“ So fielen die nächsten Tore für die Hausherren in regelmäßigen Abständen. Zunächst traf Ben Steidle (49.), dann trug sich erneut Hüther (61.) in die Torschützen-Liste ein, ehe Vincent Nitsch per Doppelpack (80./90.+3) zum 6:1 erhöhte. Deiser: „Glückwunsch an Meister Starnberg/Söcking. Unser Ziel sollte für die kommende Saison der sofortige Wiederaufstieg sein.“

TSV Benediktbeuern – TSV Erling-Andechs 4:1 (3:0) – Mit einer souveränen Vorstellung ließen die Gastgeber keinen Zweifel daran, dass sie gewillt sind, auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse mitzuspielen. Von Beginn an setzten sie ihren Gegner unter Druck. Bereits nach sechs Minuten nutzte Mittelstürmer Hans Leis einen Pfostenabpraller zur Führung. Als Jakob Heiß nach einem schönen Spielzug das 2:0 (13.) gelang, „hat der Gegner die Köpfe hängen lassen“, sagt der Beurer Coach Kevin Höcherl. Damit hatten die Beurer aber noch nicht genug, die das gegnerische Gehäuse mit pausenlosen Angriffen unter Druck setzten. Eine Standardsituation brachte eine Vorentscheidung. Nach einem weiten Freistoß war erneut Leis zur Stelle und setzte per Kopf das Spielgerät erneut in die Maschen (42.).

Nur kurz flackerte nach dem Seitenwechsel der Erlinger Widerstand auf. Dann setzte sich Anton Öttl nach einem Eckball im Strafraum gegen mehrere Gegner durch und erhöhte auf 4:0 (53.). Damit war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Ohne große Mühe hielten die Beurer den Gegner vom Tor fern und setzten immer wieder Konter, die allerdings nichts mehr einbrachten. Der Treffer von Ludwig Metz (90.+1) hatte nur noch statistischen Wert.

„Das war der erste erfolgreiche Schritt zum Klassenerhalt“, freut sich Höcherl. Er sieht sein Team gut gerüstet und motiviert für den nächsten: am Dienstag (18.30 Uhr) in Benediktbeuern gegen den SV Haunshofen, den Zweitplatzierten der A-Klasse 5.