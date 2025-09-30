– Foto: SC Adorf

Warmmachen wie die Profis

– Foto: SC Adorf

Frisch ausgestattet ins Spiel: Dank der Unterstützung von ASH Anbergen System Haus laufen unsere Herren des SC Adorf ab sofort in neuen Aufwärmshirts auf, perfekt gerüstet für die kommende Jahreszeit! __________

Schimanski löst den Knoten

– Foto: FSG Union Meppen/Schwefingen

Am vergangenen Samstag bekam das Waldstadion Besuch vom SV Harderberg. Eine Mannschaft, die man vor allem für ihre Zweikampfstärke kennt. Doch die FSG ließ sich davon herzlich wenig beeindrucken und schnürte die Gäste von Beginn an in der eigenen Hälfte ein. Einziger Haken: Das Tor schien in der ersten Halbzeit irgendwie nicht zur Einladungsliste zu gehören. Nach dem Seitenwechsel dann das, was man in Fachkreisen wohl „überfällig“ nennt. In der 59. Minute rollte ein Angriff durchs Mittelfeld, die Stationen sauber, der Abschluss von Marie Schimanski noch sauberer - 1:0 und endlich Grund zum ausgelassenen Jubel. Weil die FSG beim Ausbauen der Führung ein wenig Großzügigkeit walten ließ, blieb es unnötig spannend. So spannend, dass Harderberg in der Nachspielzeit noch beinahe den Partycrasher gab, doch der Ball küsste nur den Innenpfosten, sprang aber zum Glück wieder hinaus. Am Ende blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, drei Punkte und die Gewissheit, dass man auch mit Herzschlagfinale umgehen kann. Nächstes Wochenende ist spielfrei, bevor am 8. Oktober mit Olympia Uelsen der nächste Prüfstein wartet. __________ Ein Spiel wie ein rutschender Ball

S Manchmal verrät schon der erste Einwurf, wie ein Spiel laufen wird. Bei Darme kam er nach fünf Minuten direkt in den Lauf von Philipp Krüssel und der drosch den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck. 0:1, Andervenne schaute sich noch gegenseitig an. Nur sieben Minuten später legte Fabio Raafkes mustergültig quer auf Yasar-Jannik Kluth, der das 0:2 einschob. So sah es zunächst nach einem gemütlichen Sonntagsausflug für die Gäste aus. Doch wenn der SuS Darme eins kann, dann ist es, den Gegner mit unerwarteten Geschenken zurück ins Spiel zu holen. Ein Ball rutschte Niemann durch, Nico Mönster bedankte sich - 1:2. Die zweite Halbzeit begann mit Schwung und einigen Chancen auf beiden Seiten, ehe Raafkes in der 62. Minute das 1:3 erzielte. „Eigentlich nicht richtig getroffen“, stand im Ticker, aber irgendwie trudelte der Ball trotzdem ins Tor. Fußball eben. Dann kam Andervenne doch nochmal: Marlon Midden drückte aus kurzer Distanz ein, 2:3, und für einen kurzen Moment roch es nach Ausgleich. Doch nur wenige Minuten später zog Jonas Stemann im Modus „R1+O“ (Originalzitat aus dem Liveticker) aus der Distanz ab und stellte auf 2:4. In der Nachspielzeit schickte er den Keeper noch spazieren und schob zum 2:5-Endstand ein. Unterm Strich ein verdienter Sieg für SuS Darme II, auch wenn die Chancenverwertung eher Kategorie „ausbaufähig“ war. Andervenne hatte seine Momente, aber blieb im entscheidenden Augenblick zu harmlos. Oder wie Ticker-Autor Simon Poggemann es zusammenfasste: „Mit besserer Chancenverwertung hätte es auf beiden Seiten auch ganz anders aussehen können.“ __________ Hier ist es, das Mannschaftsfoto unserer ersten Frauenmannschaft in der Saison 2025/26!

– Foto: Matthias Drees

Oben v. l. n. r.: Alia Tiebel, Alessia da Silva Lopes, Sophie Fehren-Evering, Leni Albert, Anna Lammers, Ida Jansen, Sina Kaufmann, Rike Heinen und Joelma da Silva Korthaneberg Mitte v. l. n. r.: Lina Haking, Felicitas Schöttmer, Lotta Spies, Torwart-Trainer Mike Sandmann, Co-Trainer und Sportlicher Leiter Heiner Feldmann, Betreuerin Petra Lammers, Co-Trainer Mario Tiebel, Trainer Marcel Gebhardt, Viktoria Lübben, Tomke Buchalla, Aelea van Lengerich und Eva Theising Unten v. l. n. r.: Theresa Surmann, Sina Brockhaus, Vanessa Köpplin, Sina Angelbeck, Jana Ansorge, Mara Haking, Lotta Tiebel, Carolin Freis und Nienke den Ouden Eingeklinkt: Marina Silies (oben links) sowie Anja und Maria Fehren-Evering (oben rechts)

– Foto: Matthias Drees

__________ Endlich sind sie da - unsere neuen Trikots!

– Foto: Petra Glando

Ein riesiges Dankeschön an Anna & Josef Uhlen von Uhlen Transporte für die großartige Unterstützung und die neuen Trikots. Als Zeichen unserer Wertschätzung haben wir ein kleines Präsent überreicht. Danke für eure langjährige Treue - wir wissen das sehr zu schätzen! __________ Erster Mannschaftsabend der SV Dohren Damen

– Foto: SV Dohren