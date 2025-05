Warmmachen unwichtig: 58-Jähriger vom Zuschauer zum Herrenspieler

Achim Heinsohn, auch „Schlachter“ oder „langer Schuh“ genannt, hatte am vergangenen Wochenende im zarten Alter von 58 Jahren gleich mehrere überraschende Auftritte auf dem Fußballplatz.

Seine Spitznamen „Schlachter“ und „Langer Schuh“ sind schnell zu erklären. „Ich bin von Beruf Fleischer und habe immer viel gegrätscht in meiner Karriere“, erklärt der Defensivspezialist. Das Spiel ging knapp mit 0:1 verloren.

Zwei Tage später wollte er sich das Punktspiel seiner Stiefsöhne Nico und Timo Skirbst im Derby gegen den MTV Himmelpforten III ansehen. „Wir hatten nur elf Mann, einer verletzte sich und Achim bot an, seine Schuhe zu holen“, sagt FC-Trainer Fabian Hesse.

Kaum richtig warm gemacht, schnappte sich Heinsohn den Ball, lief an zwei jungen Gegnern vorbei und spielte etwa 60 Minuten. „Warmmachen ist bei Altherrenspielern wohl nicht so wichtig“, witzelte Hesse. Das Spiel endete nach 0:2-Rückstand mit einem 5:3-Sieg. „Es fehlte nur mein Sohn Louis. Vielleicht laufen wir ja nochmal alle gemeinsam auf“, so Achim Heinsohn.