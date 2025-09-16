– Foto: Anpfiff ins Leben

Warmlaufen für das neue Schuljahr Anpfiff ins Leben +++ TSG Hoffenheim bereitet ihre Juniorenspieler auf das neue Schuljahr vor

Bevor man Topleistungen vollbringen kann, muss man sich erst einmal konzentriert darauf vorbereiten und sich in Form bringen. Im Fußball gehört das Warmlaufen dazu wie der Ball als Spielgerät und deshalb weiß jeder Kicker, wie wichtig es ist optimal präpariert in den Wettkampf zu starten. Bei Anpfiff ins Leben hat man dies als Aufhänger genommen, um seinen Jugendfußballern die Möglichkeit zum "Warmlaufen" vor dem neuen Schuljahr 2025/26 zu bieten. Unterstützt wird das Projekt "Warmlaufen" von der Stiftung African Children Help, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Bildung von Kindern in Afrika zu unterstützen.

Das Angebot für die jungen TSG-Fußballer wird regelmäßig in Anspruch genommen und kann sich in seiner Breite mehr als sehen lassen. "Wir haben 21 Lehrkräfte, die regelmäßig zur Lernbegleitung und Nachhilfe kommen", sagt Moritz Adler, Anpfiff-Laufbahnbegleiter Schule/Beruf/Studium bei der TSG. Von jenen Lehrkräften ist vom 18-jährigen Studenten, über mitten im Berufsleben stehenden Lehrern, bis zum 81-jährigen Pensionär alles vertreten. Adler weiß aus Erfahrung: "Diese Vielfalt ist natürlich toll und spannend zugleich." Lernhilfe gibt es querbeet über sämtliche Schulfächer, wobei eines am häufigsten gefragt ist. "Die meisten bekommen in Mathematik Unterstützung", verrät Jule Schneider, die mit Adler zusammen im Leistungsbereich der U17 bis U19 als Anpfiff-Laufbahnbegleiterin für die Nachwuchsfußballer zuständig ist.

Der Aufgalopp in der letzten Ferienwoche diente zwei Gruppen von Fußballern als Einstieghilfe ins neue Schuljahr. Schneider erläutert: "Zum einen betrifft das die Neuzugänge, die auf diese Weise einen ersten Einblick in unsere Abläufe erhalten und die für sie wichtigen Personen kennenlernen. Zum anderen dient es denjenigen, die schon länger bei der TSG sind, bekannte Lerninhalte aufzufrischen und sich langsam an den Schulalltag ab nächster Woche zu gewöhnen." Das Warmlaufen fand aber nicht nur bei den Großen der Jugend, sondern auch im Grundlagenzentrum von der U12 bis zur U16 in Zuzenhausen statt. Dort war das Angebot von freiwilliger Natur, was aber dennoch zu 27 Anmeldungen führte. Im Grundlagenzentrum sind von Anpfiff ins Leben die Laufbahngleiter Daniel Hecht und Yannick Roos zuständig.