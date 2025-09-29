Warmgeschossen für's Derby

FC-Trainer Roberto Benn vertraute im Tor auf Boris Stoychev. Die Abwehrkette bildeten Philipp Holland, Robin Fischer, Vincent Schubert und Robin Maier. Im Mittelfeld agierten Hannes Schreck und Klaus Puff, über die Außenbahnen kamen Laurenz Benn und Max Pröschold. Im Angriff standen Louis Göhring und Marcel Schulz, die nach 1792 Tagen erstmals wieder gemeinsam in der Startelf aufliefen.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Sonneberg stand kompakt und ließ kaum Chancen zu. Jeder Versuch der Gastgeber wurde frühzeitig durch die starke Defensive um Fischer, Puff, Maier und Schubert sowie die beiden Sechser Schreck und Thau unterbunden. In der 69. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Schubert spielte einen präzisen Steckpass auf Göhring, der den Ball am Torhüter vorbeilegte und zum 0:3 einschob. Nur fünf Minuten später setzte Göhring mit einem fulminanten Distanzschuss aus 25 Metern, der zentral unter die Latte einschlug, den Schlusspunkt zum 0:4. Auch wenn in der Schlussphase weitere Chancen ungenutzt blieben, feierten die Benn-Schützlinge einen hochverdienten Auswärtserfolg. Grundlage dafür war eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der Einsatz und Disziplin stimmten.
Fazit: Bereits am Donnerstag wartet das nächste Auswärtsspiel - das heiß erwartete Derby. Dann ist der 1. FC Sonneberg 04 beim Landkreisrivalen SV 08 Steinach zu Gast. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz an der Talstraße ist um 18:30 Uhr.