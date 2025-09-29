Warmgeschossen für's Derby

Die Sonneberger erwischten den besseren Start und waren von Beginn an griffig in den Zweikämpfen. Gospenroda blieb über weite Strecken auf lange Bälle beschränkt. In der 17. Minute eroberte Schreck den Ball im Mittelfeld und schickte mit einem Flugball Göhring auf die Reise. Der Angreifer setzte sich durch und vollendete zum 0:1. Kurz darauf musste Philipp Holland verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Kevin Thau. Wenige Minuten später lief erneut Göhring alleine auf das Tor zu, wurde vom gegnerischen Keeper regelwidrig gestoppt, doch der fällige Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. In der 39. Minute erhöhte der FCS dennoch: Nach einem Freistoß von Robin Fischer köpfte Kapitän Schreck zum 0:2 ins lange Eck. Kurz vor der Pause hatte Göhring die Chance zur Vorentscheidung, verfehlte jedoch knapp, sodass es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Sonneberg stand kompakt und ließ kaum Chancen zu. Jeder Versuch der Gastgeber wurde frühzeitig durch die starke Defensive um Fischer, Puff, Maier und Schubert sowie die beiden Sechser Schreck und Thau unterbunden. In der 69. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Schubert spielte einen präzisen Steckpass auf Göhring, der den Ball am Torhüter vorbeilegte und zum 0:3 einschob. Nur fünf Minuten später setzte Göhring mit einem fulminanten Distanzschuss aus 25 Metern, der zentral unter die Latte einschlug, den Schlusspunkt zum 0:4. Auch wenn in der Schlussphase weitere Chancen ungenutzt blieben, feierten die Benn-Schützlinge einen hochverdienten Auswärtserfolg. Grundlage dafür war eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der Einsatz und Disziplin stimmten.

Fazit: Bereits am Donnerstag wartet das nächste Auswärtsspiel - das heiß erwartete Derby. Dann ist der 1. FC Sonneberg 04 beim Landkreisrivalen SV 08 Steinach zu Gast. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz an der Talstraße ist um 18:30 Uhr.