Warlimont nicht mehr Pielenhofen-Coach – Dietfurt vs. Steinsberg

Der ASV Undorf wartet noch auf den ersten Punktgewinn – klappt's im kommenden Heimspiel gegen Painten? – Foto: Niko Schlier

Erster Trainerwechsel in der Kreisliga 2: Der FC Pielenhofen-Adlersberg und sein bisheriger Chefanweiser Richard Warlimont haben sich diese Woche einvernehmlich getrennt. Welche Reaktion zeigt die Mannschaft darauf? Eine erste Antwort liefert im Heimspiel gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen. Klassenprimus TSV Dietfurt trägt weiterhin eine blütenweiße Weste. Die Dietfurter Siegesserie wird diesmal vom FSV Steinsberg auf die Probe gestellt. Ebenfalls noch ungeschlagen sind der TSV Großberg und die SG Hohenschambach. Sie genießen gegen Lupburg respektive Leonberg Heimrecht. Bereits am Samstag eröffnen Töging und Beratzhausen diesen 6. Spieltag – hier geht es um wichtige Punkte, um unten rauszukommen.

Morgen, 16:00 Uhr SV Töging SV Töging TSV Beratzhausen Beratzhausen 16:00 PUSH



Sechs Tage nach der kämpferisch starken Vorstellung beim 0:0 gegen Großberg, will der TSV Beratzhausen (9., 4 Punkte) auch im Altmühltal nicht leer ausgehen. Gastgeber SV Töging (13., 3) hat vier der ersten fünf Spiele verloren und steht schon etwas unter Zugzwang. Ein wichtiges Spiel für beide Seiten! Gästetrainer Nico Ernstberger fordert: „Aufgrund der weiterhin dünnen Personaldecke muss jeder fitte Spieler ans Limit gehen. Entscheidend und wichtig wird erneut taktische Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit sein.“







Einen richtig, richtig guten Saisonstart hat die SG Hohenschambach (3., 13) erwischt. Nach dem Zittersieg in Lupburg sind die „Schamarer“ weiterhin ungeschlagen. Geht es nach der SGH, soll diese Serie natürlich noch etwas halten und nicht gegen den SV Leonberg (8., 5) enden. Der Liganeuling ist angekommen in der Kreisliga, auch wenn es zuletzt gegen Dietfurt nichts zu holen gab. Die nächste schwere Aufgabe wartet schon auf die Pongratz-Truppe.







Zehn Punkte aus fünf Spielen und Platz vier: Eigentlich ist der FC Pielenhofen-Adlersberg (4., 10) ganz ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Dennoch ist der Bezirksliga-Absteiger jetzt auf Trainersuche. Der Verein und Chefcoach Richard Warlimont haben sich diese Woche einvernehmlich getrennt. Im ersten Spiel nach Warlimont gastiert die DJK Eichlberg/Neukirchen (10., 4) in Pielenhofen. Die Gäste feierten am vergangenen Spieltag gegen Töging den ersten Saisonsieg. War das der erhoffte Knotenlöser?





So., 23.08.2026, 15:15 Uhr TSV Großberg TSV Großberg SV Lupburg SV Lupburg 15:15 live PUSH



Der Tabellenzweite TSV Großberg (13) gehört zum erlesenen Kreis der noch unbesiegten Mannschaften. Nachdem die Bergler Buam in Beratzhausen erstmals Federn ließen, soll gegen den SV Lupburg (11., 4) am besten der fünfte Saisonsieg herausspringen. Ein durchaus ekelige Aufgabe, denn die Gäste haben eine ärgerliche Heimniederlage gegen Hohenschambach hinter sich und wollen nicht erneut leer ausgehen. An die zweite Halbzeit kann die Lupburger Elf anknüpfen.











So., 23.08.2026, 15:15 Uhr TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt FSV Steinsberg Steinsberg 15:15 PUSH



Fünf Spiele, fünf Siege und schon 20 erzielte Tore: Es läuft rund beim TSV Dietfurt (1., 15)! Der Klassenprimus ließ sich letzte Woche auch von Leonberg kein Bein stellen und hat nun eine Bewährungsprobe vorbei. Der amtierende Vizemeister FSV Steinsberg (7., 7) schaut am Sonntag vorbei und wird die Pfeifer-Mannen auf Herz und Nieren testen. Selbst will der FSV den Schwung aus dem klaren Heimsieg gegen Undorf mitnehmen.





So., 23.08.2026, 15:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf SG Painten SG Painten 15:15 live PUSH



Apropos Undorf: Der ASV (14., 0) konnte sich bislang nicht aus der Negativspirale befreien und wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn in der neuen Spielzeit. Ein erstes Erfolgserlebnis täte unheimlich gut. Klappt's vielleicht auf heimischem Terrain gegen die SG Painten (5., 8)? Hier gilt es, die starken Angreifer der Gäste um Kellner und Ferstl in den Griff zu bekommen. Painten dagegen will wieder seine Offensivqualitäten ausspielen und so den Tabellenletzten aushebeln.







Kreisliga-Newcomer TSV Deuerling (6., 8) hat sogleich bewiesen, dass er in der Liga mithalten kann. Auch punktetechnisch ist das Team von Coach Alex Heinze im Soll. Nach dem 3:3 in Painten genießt der TSV nun wieder Heimrecht. Gegner ist die SG Oberndorf/Matting (12., 4), die keinen so guten Saisonstart erwischt hat. Zuletzt zeigte der Trend aber nach oben – mit einem Dreier in Töging und einem Remis gegen Pielenhofen. Dementsprechend fährt die SG tatendurstig ins Labertal.