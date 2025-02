„Waren wirklich gut“: Kreisligist SVM schlägt TuS – SVEB fängt mit Feldspieler im Tor sieben Stück

Nach der torlosen ersten Halbzeit erzielte Michael Geiger nach gut einer Stunde das 1:0. Der zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer des TuS wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. In der Schlussphase sorgte Sebastian Schönacher vom Punkt für die Vorentscheidung, nachdem Johannes Gebel zuvor gefoult worden war. „Das war die richtige Antwort“, freute sich Zahn. Am nächsten Wochenende weilt der SVM in Torbole am Gardasee, um sich den letzten Schliff zu holen.

Phönix München – SV Eurasburg-B. 7:0 (5:0)

Eurasburg war erneut mit nur einem Wechselspieler und diesmal zusätzlich noch mit Feldspieler Béla Burger als Ersatz für den verhinderten Torhüter Stefan Klostermair angetreten. „Er hat gehalten, was ging und noch ein paar mehr“, ordnet Felix Jung die Leistung des Torwarts ein. Auch seine Vorderleute spielten zunächst noch eine knappe halbe Stunde gut mit und ließen sich auch durch den ersten Gegentreffer nicht beirren.