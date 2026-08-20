„Waren von Anfang an im Tiefschlaf“: SV Polling verliert gegen Murnau II

Spielszene Polling gegen Murnau II, Kreisliga, Fußball. – Foto: Patrick Rohrmoser

Der SV Polling ist in der Kreisliga 1 weiter ohne Punkte. Gegen den TSV Murnau II wurde dem Team eine schlechte erste Hälfte zum Verhängnis.

Dunkle Spätsommerwolken ziehen über den Jakobsee. Der SV Polling steht nach nur zwei Spieltagen schon wieder da, wo er praktisch die gesamte Vorsaison über, allerdings eine Liga höher, platziert war: im Tabellenkeller, auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Die namhaften Nachbarn aus Berg, Wolfratshausen und Kreuth – allesamt höherklassig unterwegs während der letzten Dekade – sind da kein wirklicher Trost. Eher schon der Umstand, dass 26 Spieltage in der Kreisliga 1 verbleiben, um das Spiel der Pollinger zu ertüchtigen.

Der konkrete Bedarf war im Zuge der 0:2-Niederlage am Mittwochabend gegen den TSV Murnau II ziemlich deutlich zu erkennen. Es war die zweite Niederlage des Sportvereins im zweiten Heimspiel innerhalb von drei Tagen. Auch die nächste Partie findet in Polling statt – nach einem spielfreien Wochenende am letzten August-Sonntag gegen den Farchenter Ballclub aus Wolfratshausen. Bis dahin bleibt viel tu tun. Unter anderem den im Vorfeld entworfenen Matchplan besser umzusetzen.

Michael Schöttl erläutert, dass man kämpferisch und läuferisch an die erste Partie anknüpfen wollte, zudem gegen die vielen jungen Murnauer „noch schneller im Kopf“ sein wollte. Leider war aus Pollinger Sicht das Gegenteil der Fall. „Wir waren von Anfang an im Tiefschlaf“, moniert der Coach. Obgleich mannorientiert verteidigt wurde, fanden die Drachen zumeist ausreichend Gestaltungsraum für ihre Aktionen vor. Respektive schufen sie sich ihn durch ein unablässiges Pressing, das so nur wenige Klubs in der Kreisliga praktizieren. „Haben sie wirklich gut gemacht“, hatte Schöttl Lob für den Gegner übrig. An die eigene Mannschaft hätte er es freilich lieber verteilt. Aber da fehlte es im ersten Abschnitt weit.

Pollings Ardian Simnica lief urplötzlich alleine auf das Tor zu, scheiterte aber am Abwehrbein von TSV-Torwart Benedikt Wallrapp. „Hätte alles auf den Kopf gestellt“, bekennt Schöttl. Als wenig später Murnaus Nico Bierling einen Eckstoß ohne sichtliche Mühe zum 1:0 einnickte, mehrten sich sogleich die Zweifel der Heimelf, abzulesen an der Körpersprache, aber auch am individuellen Handeln. So stellte Michael Hengge den Fuß in die Vorwärtsbewegung eines Gegenspielers – Elfmeter. Nicht nur das 0:2 schockte. Auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Sebastian Gößl war eine weitere Unglücksbotschaft.

Einige Umstellungen zur Pause führten dennoch zu einer besseren Statik und besserem Fußfassen auf Pollinger Seite. Jetzt aber war der Torabschluss das Problem. Michael Stoßberger verpasste per Kopf aus kurzer Distanz, Julian Jäcker – der aushalf – misslang der Abschluss gegen Wallrapp, zudem wurde gegen Max Baumgartner und Felix Grötz jeweils im letzten Moment geklärt. „Wir hätten nach der Pause auf ein Unentschieden hinkommen können“, urteilt Schöttl. „Hinten raus hätte es aber auch 0:4 ausgehen können.“