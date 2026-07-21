„Waren völlig abwesend" – SVA Palzing geht bei Kreisliga-Team unter

Der SV Ampertal Palzing musste im Testspiel einen Rückschlag hinnehmen. – Foto: Oliver Rabuser, Jürgen Me

Wenige Tage vor dem Bezirksliga-Auftakt verliert der SVA Palzing sein Testspiel beim FC Eintracht Landshut deutlich. Spoljar trifft dreimal für die Gastgeber.

Wenige Tage vor dem Bezirksliga-Auftakt hat der SVA Palzing seine Generalprobe verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic kam beim Kreisligisten FC Eintracht Landshut mit 1:5 (0:3) unter die Räder. Mehmedovic meinte trocken: „Das Positive ist: Schlechter kann es ja eigentlich nicht mehr werden.“

Von der ersten Minute an ließen die Palzinger Fußballer alles vermissen, was sie eigentlich auszeichnet. „Wir waren nicht präsent und völlig abwesend“, erklärte der SVA-Coach. Hinzu kamen Fehler im Passspiel und Defensivverhalten. Landshut nahm die Geschenke konsequent an und ging in der 19. Minute durch Leon Spoljar in Führung. Lucas Gschmeidler (31.) und Albin Mjekiqi (34.) erhöhten noch vor der Pause per Doppelschlag auf 3:0.