»Waren stets gefährlich«: Dingolfing wirft Hankofen aus dem Pokal

Was für eine Leistung! Der FC Dingolfing wirft die SpVgg Hankofen-Hailing aus dem Toto-Pokal. Matchwinner auf Seiten der BMW-Städter war Marcel Müller, der mit seinem Dreierpack maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte. Bereits zu Beginn der Partie übernahmen die Hausherren das Kommando. Nach acht Minuten fiel dann der erste Treffer: Müller wurde über die linke Seite freigespielt, zog nach innen und verwandelte eiskalt zur Führung. Auch in den Folgeminuten erspielten sich die Dingolfinger gute Möglichkeiten, ehe Müller erneut zuschlug (30.). Kurz vor der Pause gelang den Gästen durch Berk in der 43. Minute der Anschlusstreffer. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielten auch im zweiten Durchgang weiter mutig nach vorne. In der 66. Minute zeigte Schiedsrichter Xaver Scheungrab nach einem Foulspiel im Hankofener-Strafraum auf den Punkt. Wiederum war es Müller, der sich die Kugel schnappte und den Elfmeter souverän zum zwischenzeitlichen 3:1 aus Dingolfinger Sicht verwandelte. Nur knapp drei Minuten später folgte der nächste Treffer, wenn auch etwas glücklich: Ein Pressschlag von Hankofens Keeper Neumayer landete vor den Füßen von Felix Rem, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. 4:1 für Dingolfing - die Entscheidung! Auch in der Schlussphase spielte der FCD weiter nach vorne, ehe Hankofen in der 78. Minute durch den Treffer von Lermer noch einmal verkürzen konnte. Am Ende blieb es jedoch beim verdienten Sieg des Landesligisten, der einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellte.