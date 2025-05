"Waren sofort auf einer Wellenlänge": Paradiso übernimmt Fortuna Bonn

Paradiso ist im Fußballverband Mittelrhein kein Unbekannter. Nach ersten Stationen im Nachwuchsbereich übernahm er 2017 den VfL Leverkusen in der Landesliga 1, ehe er zum TSC Euskirchen wechselte. Später war er sowohl in der Mittelrheinliga als auch in der Landesliga für die SpVg Wesseling-Urfeld tätig. Mit dem SV Kurdistan Düren gelang ihm in der Saison 2022/23 der Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga. Bis zur Winterpause war er beim SG Türkischer SV Düren in der Bezirksliga 4 aktiv.

Henkel: "Nicht nur die erste Mannschaft im Blick"