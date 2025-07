»Waren selber überrascht«: Zwei Teams kontern dem Mannschaftssterben

Es ist also wenig verwunderlich, dass es dem 48-Jährigen beinahe schon körperlich weh tat, als „Behmzwiesl“ nach der Saison 2016/2017 wegen Personalmangel aus dem Spielbetrieb genommen werden musste. Freilich, die darauffolgende Spielgemeinschaft mit dem TSV Waldkirchen sorgte zumindest dafür, dass der Ball weiter rollte. „Aber das war nur eine Notlösung“, ist Binder ehrlich. Ab 2024 schickte der Bezirksligist eine eigenständige Reserve ins Rennen – und in Böhmzwiesel gab es endgültig keine Herrenmannschaft mehr.

Denn dem Vereinsboss und seinen Mitstreitern ist klar, dass es schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Gerät man in eine Negativspirale, kann es unter Umständen schnell „x:0-“Ergebnisse bis hin zu einem (erneuten) Rückzug geben, was der Super-GAU wäre. „Bisher machen die Burschen das echt super. Dass wir nicht um den Aufstieg mitspielen werden, dürfte jedem klar sein. Aber gewinnen wollen wir schon mal eins.“ Die Devise lautet: Nur nicht Letzter werden...

Apropos: Kanonenfutter. Böbrach im Landkreis Regen hat es in den vergangenen Jahren in die überregionalen Schlagzeilen geschafft: Weil der TSV eine Packung nach der anderen kassierte, aber dennoch nicht aufgegeben hat. Die wackeren Kämpfer um Trainer Michael Degen haben nun jedoch alle Energie verbraucht, zur neuen Saison wurde keine Mannschaft mehr gemeldet. Und dennoch kann der Sportplatz in Böbrach weiter seiner Bestimmung nachgehen – dank des FC Al-Salam.

Dabei handelt es sich um einen Verein, der von syrischen Migranten gegründet wurde. Spielertrainer Adulrahman Alsslamah war in diesem Zusammenhang eine der treibenden Kräfte. Der 27-Jährige, der vorher für den TSV Regen und den TSV Seebach kickte, erklärt die Hintergründe: „Der Verein existiert bereits seit 1985 in Deir ez-Zor. In unserer neuen Heimat haben wir gemerkt, dass mehr Landsleute aus dem Umfeld dieser Stadt im Osten Syriens stammen. Als wir zudem festgestellt haben, dass viele Jungs richtig gut kicken können, reifte die Idee einer eigenen Mannschaft immer mehr.“

2019 gab es bereits erste Gedankengänge. Ähnlich wie in Böhmzwiesel wollte man das Vorhaben jedoch nicht übers Knie brechen. In den vergangenen beiden Jahren wurden die Planungen dann konkreter. Inzwischen haben die Verantwortlichen gut 50 aktive Spieler aus den Landkreisen Regen und Deggendorf akquirieren können. „15 davon haben schon einmal in einem Verein gespielt“, erklärt der Spielertrainer dazu. Letzte Hürde war noch ein passender Spielort für den in Regen gemeldeten FC - Böbrach bot sich nach dem Rückzug des TSV nicht nur an, die Chemie zwischen beiden Seite stimmte schnell.

Und so wird in der kleinen Gemeinde weiter Fußball gespielt - ein möglichst attraktiver, erklärt Adulrahman Alsslamah, ohne ein konkretes Ziel zu nennen. Eine Absicht hingegen ist in Stein gemeißelt: „Unser Verein wurde gegründet, um Menschen mit arabischem Hintergrund eine Möglichkeit zu geben, sich aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubringen – gerade durch Sport, Sprache und gemeinsame Werte. Wir verstehen uns als Brückenbauer, nicht als Gegengesellschaft.“

Ein Kontrapunkt sind der FC Al-Salam und die DJK Böhmzwiesel ohnehin nur, wenn es um die Entwicklung der Mannschaftszahlen im Bayerischen Wald geht. Die Teams werden seit Jahren weniger - mit wenigen, aber umso erfreulicheren Ausnahmen...