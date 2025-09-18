„Waren sehr enttäuscht“: TSV Neuried verpasst nächste Pokalrunde

Der TSV Neuried scheidet im Elfmeterschießen gegen den FC Teutonia aus. Besonders bitter: In der nächsten Pokalrunde hätten einige Ex-Mitspieler gewartet.

Neuried – Auch im Pokal gab es kein Erfolgserlebnis: Die strauchelnden Neurieder Kreisliga-Fußballer haben das Erreichen der Hauptrunde im Toto-Pokal im Kreis München verpasst. Sie unterlagen dem FC Teutonia München zu Hause unglücklich im Elfmeterschießen. Nach turbulenten 90 Minuten hatte es am Dienstagabend wie beim BVB in der Champions League 4:4 gestanden.

„Die Jungs waren schon sehr enttäuscht, sie hätten gerne in der nächsten Runde gegen Untermenzing mit vielen Ex-Neuriedern gespielt“, sagte TSV-Abteilungsleiter Martin Trissler. Die Enttäuschung lag auch am Spielverlauf, denn die Grün-Weißen lagen gegen den Ligakonkurrenten mehrmals in Führung, konnten diese aber nicht über die Zeit retten.

Trotz doppelter Führung: Kein Wiedersehen mit Ex-Kollegen

Dragan Radojevic und Luka Milutinovic brachten die Gastgeber in der ersten Halbzeit vermeintlich auf die Siegerstraße. „Danach haben wir leider etwas nachgelassen“, beobachtete Trissler. Prompt gelang Teutonia per Doppelschlag der Ausgleich. Immerhin hatte der TSV das letzte Wort vor der Pause: Angreifer Abdou Jarmaine scheiterte mit seinem ersten Versuch am gegnerischen Keeper, doch er versenkte den Abpraller.

Auch in Halbzeit zwei hatte der neu formierte Bezirksliga-Absteiger die passende Antwort auf den 3:3-Ausgleich (58.): Nur zwei Minuten später überwand Marko Ralic den FCT-Torwart mit einem Freistoß, dabei machte dieser nicht die beste Figur. Danach wurden zwei Neurieder zu Pechvögeln. Der gerade erst eingewechselte Ryota Nagashima kam im Strafraum unglücklich mit der Hand an den Ball. „Aus kurzer Distanz, aber man kann den Elfmeter schon geben“, sagte Trissler.

TSV Neuried optimistisch nach langer Pokal-Durstrecke

Durch den Ausgleich musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort vergab Ralic gleich Neurieds ersten Versuch. Da alle anderen Schützen sicher verwandelten, war das Pokal-Aus besiegelt. „Das ist aber auch kein Beinbruch. Wir haben im Pokal auch teilgenommen, damit wir mehr Spiele für die Spieler aus der zurückgezogenen zweiten Mannschaft haben“, erklärte Trissler. Der TSV war zum ersten Mal seit Langem im Pokal dabei.

Tore: 1:0 Radojevic (7.), 2:0 Milutinovic (38.), 2:1 Schöffmann (41.), 2:2 Kock (42.), 3:2 Jarmaine (45.+1), 3:3 (58.), 4:3 M.Ralic (60.), 4:4 Ferster (81./HE) – Elfmeterschießen: 0:1 Mutschler, M.Ralic schießt über das Tor, 0:2 Kock, 1:2 Ziemann, 1:3 Ferster, 2:3 Batarilo, 2:4 Böhm, 3:4 Kallman, 3:5 Schöffmann