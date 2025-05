Waren „richtig griffig“: Hattrick besiegelt Attenkirchener Derbysieg

Lachner-Hattrick in Schwaig.

Trotz schwieriger Vorzeichen haben sich die Fußballerinnen aus Attenkirchen im Derby beim FC Schwaig einen verdienten 3:1 (2:1)-Sieg gesichert. Dabei musste SpVgg-Coach Christian Hobmeier am Samstag auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Nach der ersten guten Aktion der Schwaigerinnen, die in der Anfangsphase an Torfrau Rebecca Albrecht gescheitert waren, sei sein SpVgg-Team allerdings „richtig griffig“ gewesen, sagte Hobmeier. Vor allem Eva Lachner hatte einen Sahnetag erwischt: Sie brachte ihre Mannschaft durch zwei Sololäufe mit 1:0 und 2:1 in Führung (12./42.). Nach einem Abstimmungsfehler hatte Nadine Kutscher zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt (26.).