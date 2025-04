„Waren richtig giftig“ – Amperstadion wird zur Heimfestung: Olching bewzingt auch Jetzendorf

Olching – Es sei ein richtiges Kampfspiel gewesen, meinte SCO-Trainer Felix Mayer nach zum Teil hitzigen 90 Minuten – und das gegen einen Gegner, dessen Qualität sich sehen lassen konnten. „Die waren auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Schwabmünchen und Illertissen“, sagte Mayer in Anspielung auf die beiden Spitzenteams, die zuletzt jeweils mit einer 0:1-Niederlage das Amperstadion verlassen hatten. Was Jetzendorf jedoch außerdem mitbrachte: „Die waren richtig giftig.“ Das waren die Olchinger aber auch und so entwickelte sich eine hitzige Partie, geprägt von ruppigen Zweikämpfen und zahlreichen Nickligkeiten – auch weil das Schiedsrichtergespann eine grundsätzlich großzügige, aber nicht immer konsistente Linie fuhr. „Da schaukelt sich sowas dann auch hoch“, so der SCO-Trainer.

Dessen Mannschaft tat sich zu Beginn noch schwer gegen die Gäste aus dem Landkreis Dachau. Deren Pressing führte immer wieder zu brenzligen Situationen. Die Olchinger fanden ihrerseits noch nicht so recht zu ihrem zuletzt so erfolgreichen Gegenpressing. Das änderte sich erst nach rund 20 Minuten und führte prompt zu den ersten Torchancen durch Ferenc Ambrus, der jedoch einmal das Tor verfehlte und einmal zu harmlos abschloss. Besser machte es nach einer guten halben Stunde Agon Bashota. In von ihm schon bekannter Arjen-Robben-Manier zog der 19-Jährige von rechts am Strafraum entlang nach innen, schüttelte noch einen Jetzendorfer ab und knallte den Ball mit Links ins kurze Kreuzeck (32.).