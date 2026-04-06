„Waren platt" – Unterföhring kassiert gegen Grünwald späten Ausgleich

Torschütze David Luksch (Gruenwald, 38) mit Torjubel, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor zum 2:2, optimistisch, Freisteller, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Fc Unterföhring steht im gesicherten Mittelfeld der Landesliga und kann deshalb zwei verlorene Punkte nach einem guten Match verkraften. „Es tut mir vor allem für die Jungs leid“, sagte nach dem Spiel Trainer Andreas Faber, „sie hätten sich den Sieg verdient gehabt.“ Die Unterföhringer hauten sich richtig rein und kompensierten mit Einsatz den engen Kader. Nicht unverdient führte man zur Pause durch den Treffer von Clovis Tokoro (36.). Auch das ungewohnte System mit einer Dreierkette funktionierte mit Owe Richter, Kevin Flesch und Darisz Awoudja sehr gut gegen die mit Abstand beste Offensivabteilung der Liga.

Je besser die Gegner sind, desto besser spielt auch der FC Unterföhring . Nach dem 5:2 gegen Hallbergmoos hat man nun mit dem TSV Grünwald einen weiteren Aufstiegsaspiranten geärgert. Bei dem 2:2 (1:0) nahm der Gast mit ganz viel Dusel und zwei späten Toren zumindest einen Punkt mit.

Die beiden Mannschaften lieferten sich ein richtig gutes Landesliga- Match, in dem beide Seiten ihre Chancen hatten. Das Gesicht der Pausenführung war einmal mehr der Unterföhringer Torwart Lorenz Becherer, der zweimal herausragend Schussversuche des Gegners parierte. Das waren die Momente, in denen die Partie auf die Seite der Gäste hätte kippen können. Bitter für den personell geschwächten FCU war zudem die Auswechselung von Razvan Marian kurz vor der Pause. Der Mittelfeldspieler erlitt eine Schulterverletzung.

Nach dem Seitenwechsel gab es dann einen Foulelfmeter, als Marvin Kretzschmar zu Fall kam. Der so lange verletzte und im Sommer den verein verlassende Torjäger Jakob Klaß ließ sich die Chance nicht entgehen und spätestens da sah es aus, als würden freche Unterföhringer mit offenem Visier den zweiten Aufstiegskandidaten in die Knie zwingen.

Personell blasen die Roten aber aus dem letzten Loch und das machte sich nach einem intensiven Landesliga-Duell bemerkbar. „Am Ende waren wir alle platt“, sagte dann auch Andreas Faber. Das hatte zur Folge, dass Grünwald nach dem Anschlusstreffer von David Keller (74.) viel Druck machen konnte. Maximal bitter war der Zeitpunkt des Ausgleichs: 90.+4 (David Lucksch)! Die Unterföhringer hatten keine Optionen mehr und versuchten sich nur noch irgendwie über die Ziellinie zu schleppen.