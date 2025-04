„Waren noch gar nicht im Bett“: SF Schwaig feiert Meisterschaft nach Platzverweis-Festival

Große Party in Schwaig: Der Bayernliga-Aufstieg ist nach 1:0-Sieg in Traunstein perfekt. Am Montag wurde schon wieder trainiert.

Schwaig – Was macht eine Mannschaft, die keine 48 Stunden zuvor den größten Fußball-Erfolg der Landkreis-Geschichte eingefahren hat? Sie trainiert selbstverständlich. Meistercoach Wiggerl Donbeck duldet da keine Ausnahmen, will schließlich die komplette Saison „richtig durchziehen“. Er soll aber durchaus gnädig gewesen sein, als der eine oder andere Kurzpass gestern nicht ankam. „Heute hätten wir nicht mal gegen einen C-Klassisten eine Chance“, erzählt lachend einer, der das Training besucht hat, und ist sicher: „Einige, die da gerade auf dem Platz stehen, waren noch gar nicht im Bett.“

Die große Schwaiger Fußball-Party – sie begann am Samstagnachmittag, als Schiedsrichter Martin Schramm das Spiel zwischen dem SBC Traunstein und dem FC Schwaig abpfiff und das schier Unglaubliche wahr wurde: Mit einem 1:0-Sieg haben sich die Sportfreunde bereits vier Spieltage vor Schluss die Meisterschaft der Landesliga gesichert. Damit steigt erstmals ein Verein des Landkreises Erding in die Bayernliga auf. Dass der Gastgeber im Laufe des Spiels gleich fünf (!) Platzverweise kassierte, beweist: Geschenkt bekamen die Schwaiger auch am Samstag nichts.

Die erste Torchance nämlich hatte der Gastgeber, als Patrick Dressl den Ball perfekt für Andrii Pelypenko ablegte, der aber frei im Fünfmeterraum an Torwart Maxi Huber und dessen starken Reflexen scheiterte (5.). Auch mit ihren Distanzschüssen hatte sie keine Chance gegen den Schwaiger Schlussmann.

Auf der Gegenseite deutete Raffi Ascher nach einer Flanke von Felix Günzel seine Gefährlichkeit an (19.). Und in der 36. Minute lag dann der Ball tatsächlich im Traunsteiner Kasten. Ascher hatte nach einem Schuss von Joshua Steindorf abgestaubt, aber der Schiedsrichter hatte zuvor eine Abseitsstellung des Torjägers gesehen.

Traunstein kassiert fünf Platzverweise in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Gäste ein spielerisches Übergewicht und Torchancen. Vincent Sommer spielte Leon Roth frei, dessen Flanke Ascher nicht verwerten konnte. Dann nahm Roth eine abgewehrte Ecke von Tim Schels am Strafraum per Dropkick direkt, aber auch dieser Schuss strich knapp drüber.

Ab der 76. Minute wurde es dann bunt: Der gelb vorbelastete Fabio Trkulja verließ bei seiner Auswechslung das Spielfeld nicht auf dem kürzesten Weg, sondern lief zur anderen Seite, obwohl ihm dies der Schiedsrichter verboten hatte. Vier Minuten später sah Mihael Paranos wegen einer Notbremse Rot. Und weil sich der bereits ausgewechselte Mark Kremer lautstark beschwerte, wurde der mit der Ampelkarte bedacht.

Das Goldene Tor des Basti Hofmaier

Der FC ließ sich von all dem nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil. 83. Minute: Tim Schels schlägt einen Freistoß von der halblinken Seite in den Strafraum, Basti Hofmaier steigt am höchsten und köpft aus sieben Metern zum 1:0 ein. Das Tor zur Bayernliga!

Kurz darauf kassierte der gerade erst eben eingewechselte Spielertrainer Danijel Majdancevic die gelb-rote Karte, weil er Torwart Huber beim Abwurf des Balles attackiert hatte. Der Referee schmiss auch noch den protestierenden Karlo Jolic vom Platz. Und doch wäre in der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich gefallen, aber Huber lenkte einen Kopfball von Constantin Marinkovic mit einer Glanzparade über die Querlatte. Danach war Schluss, und das Ganze eine einzige große Party in grün-rot.

Rund 200 Schwaiger auswärts dabei: „Das ist überragend“

Fast 200 Schwaiger, darunter viele Kinder und der Großteil der Frauenmannschaft, feierten den Aufstieg. In zwei Bussen und etlichen Privatautos ging es mit zweistündiger Verspätung nach Hause, wo im Vereinsheim bis weit nach Mitternacht gesungen und getanzt wurde. Später und auch noch tags darauf bewiesen die Aufstiegshelden ihre Feierkondition in Erding im Buona Vista, in der Herzogstubn, im SpeakEasy – ehe am Montagvormittag der Coach zum Training bat.

Donbeck seien heute (ein paar Partydetails wollen wir in den nächsten Tagen noch verraten, die Red.) die letzten Worte des Artikels gegönnt. Nicht nur was die 90 Minuten auf dem Platz anbelangt („Da war das erwartet schwere Spiel. Wir sind, auch wenn das ein oder andere anfangs nicht so geklappt hat, unserer Linie treu geblieben.“), sondern sein Blick aufs Ganze: „Unser großer Dank gilt unseren Fans, die uns schon die ganze Saison über so überragend unterstützt haben. Vom Kleinkind bis zu den Senioren, alle waren dabei. Das ist überragend.“ Da schließen wir uns an.