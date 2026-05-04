"Waren nicht drei Tore schlechter" - SVG verliert bei Freien Turnern

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Freien Turner Braunschweig haben sich mit einem 4:1-Heimsieg gegen die SVG Göttingen durchgesetzt und damit den fünften Pflichtspielsieg in Folge eingefahren. Für die Freien Turner war es zudem der dritte Ligasieg in Serie, wodurch man auf Rang neun sprang..

Auch Gian Luca Renner, Trainer der FT Braunschweig, sah sein Team früh im Spiel: „Wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben sofort die Spielkontrolle gehabt und uns die eine oder andere Möglichkeit herausgespielt.“ Kurz vor der Pause legte Braunschweig nach. „Nach einem erzwungenen Ballverlust bzw. Ballgewinn schalten wir schnell um. Luca Faustmann läuft alleine auf das Tor zu“, schilderte Renner das 2:0. Doch die SVG blieb im Spiel: „Das 0:2 fällt leider nach einem Ballverlust von uns, was uns aber nicht geschockt hat. Dann haben wir eigentlich das 1:2 zu einem psychologisch guten Zeitpunkt gemacht“, so Reutter.

Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen, wobei die Gäste etwas Zeit brauchten. „Wir hatten am Anfang mit den vielen Umstellungen etwas zu tun, finden dann aber immer besser ins Spiel“, erklärte SVG-Trainer Nils Reutter. Dennoch geriet seine Mannschaft in Rückstand nach einem abgefälschtem Schuss aus knapp 20 Metern. Der Ball ging "unhaltbar" ins Eck, wie Gian Luca Renner sah.

Nach der Pause alles klar gemacht

Mit dem Anschlusstreffer ging es in die Pause – und die Gäste kamen stark zurück. „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann eine sehr gute Phase von 20 Minuten“, erklärte Reutter. Auch Renner sah Probleme: „Mir hat ein Stück weit die Intensität, die Stimmung, das Tempo und die Lautstärke gefehlt.“ In dieser Phase musste Braunschweig sogar eine große Chance überstehen: „SVG hatte dann eine Riesenmöglichkeit, die Patrick Makiela glücklicherweise so parieren kann, dass Manu Gerlof dann den Abpraller von der Linie kratzt.“

Doch genau in dieser Phase schlugen die Braunschweiger entscheidend zu. „Zum richtigen Zeitpunkt schaffen wir es, Luca Faustmann auf die Reise zu schicken, der ins Eins-gegen-Eins mit dem Torwart geht, ihn ausspielt und den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellt“, so Renner. Für ihn war klar: „Das war dann der Genickbruch für SVG.“

Reutter bestätigte den Knackpunkt: „Wir werden danach zweimal ausgekontert und stehen mit leeren Händen da.“ Auch wenn er das Ergebnis kritisch einordnete: „Erneut ein bitteres Ergebnis, in einem Spiel, in dem man nicht drei Tore schlechter war als der Gegner und zumindest einen Punkt hätte mitnehmen können.“ Die SVG verlor nun das zweite Spiel in Serie, nachdem man zuvor neun Spiele in Folge nicht verlor.

In der Schlussphase machte Braunschweig alles klar. „Das 4:1 fällt dann nach einem tiefen Steckpass von Denis Safronow, der Maximilian Meinecke auf die Reise schickt“, erklärte Renner, der insgesamt zufrieden war: „Grundsätzlich sind wir sehr glücklich mit diesem Spiel und vor allem mit dem Ergebnis.“

Seine Mannschaft befindet sich aktuell in bestechender Form: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel weiterentwickelt“, so Renner, der abschließend ein großes Lob verteilte: „Wieder ein großes Kompliment an die Mannschaft.“