"Waren mit der jüngsten Mannschaft am Start"

In erster Linie sehr positiv. Wir sind mit der jüngsten Mannschaft der Liga an den Start gegangen. Daher war uns bewusst, dass die Saison kein Selbstläufer wird. Unser Ziel war es um den Aufstieg mitzuspielen. Das ist uns bis zum Schluss auch gelungen. Zum Ende der Saison gingen uns, aufgrund von Verletzungen, etwas die Kräfte aus und wir ließen viele Punkte liegen.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

Unser Ziel wird es aber weiterhin sein unsere jungen Spieler in jedem Training und in jedem Spiel weiterzuentwickeln. Vor allem aber wollen wir immer erfolgreich sein und deshalb wird es auch dieses Jahr wieder darum gehen, uns in der oberen Tabellenhälfte fest zu spielen. Zu Beginn müssen wir die Neuzugänge integrieren, um dann konstant guten und erfolgreichen Fußball zu spielen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Ich denke, das Leistungsniveau ist im Vergleich zur letzten Saison näher zusammengerückt. Es gibt sicherlich einige Mannschaften mit Ambitionen oben mitzuspielen. Ich freue mich auf eine spannende Saison.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Teilweise kann das schon sein. Das Niveau in den Amateurligen steigt immer mehr an. Viele ehemalige Spieler aus NLZ‘s sind hier zu finden. Außerdem arbeiten viele Vereine sehr professionell mit Videoanalyse oder neuartigen Trainingsformen.

Manchmal bekommt man an einem Kreisligaspieltag für wenig Geld mehr Spektakel geboten, als Samstagmittags auf Sky. Von der individuellen Qualität der einzelnen Spieler, wird der Profifußball allerdings immer attraktiver bleiben.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Deutschland ist eine Fußballnation. Wir haben sehr viele talentierte Fußballer und die Arbeit bis in die unteren Ligen geschieht auf sehr hohem Niveau. Darum wird Deutschland immer in der Weltspitze des Fußballs vertreten sein.