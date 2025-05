„Waren maßlos unterlegen“: SV Pullach kommt in Dachau mit dem blauen Auge davon

Mit dem knappen Ergebnis geht es nun in das Rückspiel am Sonntag-Nachmittag in Pullach. Für Dachau ist Devise klar: Noch so eine Leistung und die erste Hürde in der Relegation ist übersprungen.

Der SVP hingegen kann sich bei Keeper Bayerschmidt bedanken, dass es mit einer kleinen Hypothek ins Rückspiel geht. Egal, ob in Eins-gegen-eins-Situationen, als Elfmeterkiller, mit starken Reflexen auf der Linie oder sicherem Stellungsspiel bei hohen Bällen: Der 24-Jährige schien das Tor vernagelt zu haben. Gegen den leicht abgefälschten Freistoß und den späten Siegtreffer war er dann aber doch machtlos.

Und so ist für den SVP noch alles drin, die Raben müssen jedoch ein ganz anderes Gesicht zeigen, um den Abstieg in die Bezirksliga zu verhindern. Die Stimmen zum Spiel.

Vinzenz Loistl, Trainer des SV Pullach:

… über das Spiel: „Das war ein absolut verdienter Sieg für den ASV. Insgesamt können wir uns glücklich schätzen, dass es am Ende nur 1:2 steht – aufgrund des verschossenen Elfers und der Vielzahl an Chancen für Dachau. Die Niederlage fühlt sich irgendwie gut an, weil wir nur 1:2 verloren haben, so traurig das klingen mag. Aber es ist noch alles offen, das ist das Gute für uns.“

… über die Leistung seiner Mannschaft: „Wir wollten vorne voll draufgehen, kamen aber überhaupt nicht in die Zweikämpfe, die zweiten Bälle waren alle weg. Wir hatten so viele Ballverluste, dass Dachau viel zu leicht in die Konter-Situation kam und dadurch eine Vielzahl an Chancen hatte. Ich weiß nicht, was mit den Jungs los war, ob es die Nervosität war, aber alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir missen lassen. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass es zur Halbzeit nicht schon 1:5 steht.“

… über Keeper Bayerschmidt: „Leopold hat schon die letzten zwei Wochen überragend gehalten und konnte an die Form heute anschließen. Eine Wahnsinns-Leistung von ihm, damit hält er uns in der Relegation.“

… über das Rückspiel: „Wir müssen uns auf jeden Fall kämpferisch unfassbar steigern. Das müssen wir im Team besprechen, wie wir die Energie auf den Platz kriegen, damit wir Dachau Paroli bieten können. Denn heute waren wir einfach maßlos unterlegen.“

Matthias Koston, Trainer des ASV Dachau:

… über das Spiel: „Über 90 Minuten gesehen war das ein absolut verdienter Sieg. Wir haben es leider verpasst, mehr Tore zu schießen. Wir hatten sicherlich die Chancen für ein drittes und viertes Tor. Über die komplette Spielzeit haben wir eigentlich nur eine gefährliche Situation zugelassen. Daher kann ich nur ein Riesenkompliment an die Truppe aussprechen, die alles umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben.“

… über die Herangehensweise: „Die Marschroute war sicherlich, dass wir vorne viel Druck machen, dass wir sie so vor Probleme stellen und ich glaube, dass der Plan ganz gut aufgegangen ist.“

… über das Rückspiel: „2:1 ist ein gefährliches Ergebnis, aber es ist auch ein gutes Ergebnis. Denn so müssen wir die Spannung hochhalten. Ansonsten steht bis zum Sonntag Regeneration auf dem Plan – und ein Bierchen in der Kabine.“

Sebastian Mack, Kapitän des ASV Dachau:

… über das Spiel: „Wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen und hatten hochkarätige Chancen, die wir machen müssen. In der zweiten Halbzeit hat sich das ganze Spektakel im Mittelfeld abgespielt. Wir hatten aber trotzdem die eine oder andere Chance, mit der wir das Spiel schon entscheiden können. Kurz vor Schluss machen wir dann nach einem genialen Pass von Max Bergner das verdiente 2:1.“

… über die vergebenen Chancen: „Den ersten Elfmeter, den ich nicht zugesprochen bekomme, das war einer. Der zweite, der war eher eine 70:30-Entscheidung, dass es kein Elfmeter war. Dann habe ich einmal daran geglaubt, dass der Schütze nicht der Gefoulte ist. Im Training hat er (Retzep, Anm. d. Red.) noch geprahlt, dass er bis jetzt jeden Elfmeter getroffen – und dann verschießt er. Ärgerlich, aber so ist das Ganze. Es ist ein Mannschaftssport und wir haben trotzdem gezeigt, dass wir es können. Sehr wichtig war das Tor kurz vor der Halbzeit zum 1:1. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir jetzt nur mit einem kleinen Puffer ins nächste Spiel gehen, aber dennoch freue ich mich sehr über den Sieg.“

… über das Rückspiel: „Wir haben es über 30 Spiele in der Bezirksliga gezeigt, dass wir marschieren können. Aktuell haben wir einen guten Lauf und kommen mit viel Rückenwind und Selbstbewusstsein. Unser Team ist fit und wir können das über 90 Minuten erneut durchziehen. Wir werden ins nächste Spiel gehen, als ob es 0:0 steht.“