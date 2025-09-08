„Waren in Olching auf Augenhöhe" – Heilbrunn verliert spät

„Wenn du einen Rückstand von zwei Toren aufholst und dann in den letzten Minuten doch noch einen Treffer einstecken musst, dann ist das schon bitter“, haderte Coach Walter Lang ein wenig mit der 2:3 (0:2)-Niederlage der Heilbrunner Fußballer am Samstag beim SC Olching. „Zumindest einen Punkt hätten wir uns absolut verdient gehabt“, meinte der 58-Jährige.

Obwohl fast schon im Wochenrhythmus bewährte Stammkräfte mit langwierigen Verletzungen ausfallen, schafft es der Trainer jedes Mal, eine Bezirksliga-taugliche Mannschaft ins Gefecht zu schicken. So auch am Samstag, als er feststellte: „Wir waren in Olching absolut auf Augenhöhe.“ Es waren letztlich nur kleine Unaufmerksamkeiten, die den Unterschied ausmachten: „Olching hat insgesamt lediglich dreimal aufs Tor geschossen – und jedes Mal war der Ball drin.“ Insgesamt aber lobte Lang seine Schützlinge, die „ein Riesenspiel“ abgeliefert hätten. So habe man auch die kurzfristigen Ausfälle noch verkraftet: Sowohl Toni Pappritz als auch Felix Gellner hatten diesmal noch erkrankt passen müssen. Leon Meisl hatte am Samstag das erste Mal das Heilbrunner Dress in der ersten Mannschaft an, und auch Torhüter Franz Maurer war zu seinem Punktspiel-Debüt gekommen.