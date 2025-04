„Waren in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft“: Neuried II kassiert zu viele Gegentore

Die Niederlage wäre laut Trainer Robert Schöttl allerdings vermeidbar gewesen. „In der ersten halben Stunde waren wir die bessere Mannschaft“, befand er. Jonas Prangenberg schoss die Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Führung. Die Gäste glichen beinahe im direkten Gegenzug aus, nur wenige Minuten später brachte Chousein Memet die Heimmannschaft erneut in Front.

Nach dem Punktgewinn in der Woche zuvor hat die Neurieder U23 am Samstag wieder einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Im Duell der Bezirksliga-Reserven unterlagen die Grün-Weißen der U23 aus Untermenzing im heimischen Sportpark mit 3:6. Damit hat der TSV in vier von sechs Spielen seit der Winterpause mindestens vier Gegentore kassiert.

Die Gäste gingen noch vor der Halbzeitpause in Führung und machten nach rund einer Stunde mit einem Doppelschlag den Sack zu. Alpay Uslu konnte den Rückstand per Freistoßtor zwar noch verkürzen, aber richtig eng wurde es nicht mehr. Stattdessen setzte Untermenzings dreifacher Torschütze Marc Spornraft in der 90. Minute per Konter den Schlusspunkt.

TSV Neuried U23 – Untermenzing U23⇥3:6 (2:3) Tore: 1:0 J.Prangenberg (6.), 1:1 Spornraft (7.), 2:1 Memet (10.), 2:2 Spornraft (32./HE), 2:3 Gamperl (38.), 2:4 Brändle (57.), 2:5 Schmitz (62.), 3:5 Uslu (69.), 3:6 Spornraft (90.)