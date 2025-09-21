"Waren die bessere Mannschaft": Porz entführt drei Punkte aus Siegburg

Die SpVg Porz hat am vierten Spieltag der Mittelrheinliga ihren zweiten Saisonsieg eingefahren und beim Siegburger SV 3:1 gewonnen. Während die Gäste damit auf Rang sechs kletterten, rutschte Siegburg auf Platz zehn ab.

Vieles deutete im ersten Abschnitt auf eine enge Partie hin. Etienne Kamm brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (44.), ehe Ju-yong Jo direkt nach Wiederanpfiff Gelb-Rot sah (49.). In Unterzahl bäumte sicht Siegburg auf, doch Marciano Aziz (78.) und Metin Kizil (82.) bauten die Führung für Porz aus, ehe William McIntosh in der 86. Minute noch der Ehrentreffer gelang.

Siegburgs Trainer Alex Otto sprach von einem wiederkehrenden Muster: „Anscheinend sind wir eine Auswärtsmannschaft und zeigen aktuell zwei unterschiedliche Gesichter. Das Aufbäumen nach der Ampelkarte war klar zu erkennen, aber die Hypothek in Unterzahl und in Rückstand war wie beim ersten Heimspiel zu groß.“

Auf der anderen Seite lobte Porz-Trainer Jonas Wendt den couragierten Auftritt seines Teams – und den Mut zur Umstellung: „Wir haben verdient gewonnen. Wir haben das System unter der Woche umgestellt – ob wir jetzt dabei bleiben oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Natürlich tut uns das gut, weil wir das wirklich nur in einer Einheit ein Stück weit einstudieren konnten. Aber es macht uns natürlich variabler für die Saison, ein Stück weit auch unausrechenbarer.“

Er hob den Willen seiner Mannschaft hervor: „Wir waren einfach die griffigere und willigere Mannschaft, die den Sieg einfach mehr wollte. Wir waren fast über die gesamte Spieldauer das bessere Team.“ Zwar habe Siegburg kurz nach dem Platzverweis Druck entfaltet, doch Wendt sah sein Team insgesamt klar vorne: „Danach hatten wir gute Kontersituationen. Wenn wir die sauberer ausspielen, dann gehen wir sogar mit 4:0 oder 5:0 nach Hause. Aber das ist natürlich Meckern auf maximal hohem Niveau. Am heutigen Tage waren wir die bessere Mannschaft."