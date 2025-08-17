„Waren die aktivere Mannschaft“ – Effiziente Upfer Buam verteidigen ihre weiße Weste

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der SC Unterpfaffenhofen hat einen Lauf – auch wenn er es gegen Gilching II wieder einmal spannend machte.

Germering – Eine perfekte Englische Woche hat der SC Unterpfaffenhofen hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn behielt im Nachbarschaftsduell gegen den TSV Gilching II knapp, aber nicht unverdient mit 2:1 (1:1) die Oberhand.

Dem Team um Kapitän Nick Kapfer war der Kräfteverschleiß nach der kräftezehrenden Englischen Woche mit drei Spielen binnen acht Tagen anzumerken. Immerhin: Diesmal waren die Temperaturen moderat. Von daher zeigte sich auch Zorn zufrieden. Wenngleich auch der 46-Jährige feststellte: „Uns hat ein wenig die spielerische Leichtigkeit gefehlt.“ Aber angesichts des absolvierten Pensums wollte der SCU-Coach mit seinen Spielern nicht allzu hart ins Gericht gehen.

SCU gerät wieder in Rückstand

Wie schon am vergangenen Mittwoch beim 3:2-Sieg in Eichenau mussten die Upfer Buam zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Fabian Boitin traf bereits nach zwei Minuten für die Gäste. „Das haben wir in Überzahl schlecht verteidigt“, erklärte Zorn. Doch der Sportclub zeigte sich nur kurz geschockt, übernahm in der Folge das Ruder und bestimmte die Schlagzahl des Spiels. Zorn: „Wir waren die aktivere Mannschaft.“

Das sollte sich auch auf dem Spielberichtsbogen darstellen: Mit einer sehenswerten 30-Meter-Bogenlampe glich Julius Bläbst aus (34.). Mit seinem dritten Saisontreffer erzielte Konrad Wanderer nach knapp einer Stunde die Führung für den SCU. Das reichte gegen einen harmlosen Gegner. Zum dritten Mal in Folge gewann der SC Unterpfaffenhofen damit mit nur einem Tor Vorsprung. Mehr Effizienz geht nicht. (Dirk Schiffner)