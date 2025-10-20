„Waren alle Matchwinner“ ‒ SVP verteidigt dank Edeljokern die Tabellenführung

„Das war für den Kopf ganz wichtig“, sagte Pero Vidak voller Freude nach dem Spiel. Zu oft musste der Trainer des SV Planegg-Krailling in den vergangenen Wochen erleben, wie seine Fußballer nach teilweise deutlichen Führungen noch Punkte liegen gelassen hatten. Die Krönung war das 3:3 am vergangenen Wochenende im Topspiel beim SC Olching gewesen, als selbst ein 3:0-Vorsprung nicht gereicht hatte.

Umso mehr musste Vidak schlucken, als die Gäste aus Deisenhofen am Sonntag nach gut einer Stunde nach einer Ecke den Ausgleich köpften. „Danach hat die Mannschaft aber Charakter gezeigt“, sagte Vidak. Diesmal stachen auch die Einwechselspieler, die entscheidenden Anteil am 3:1 (1:0) hatten. „Sie waren alle Matchwinner“, lobte Vidak Stefan Mikerevic, Valentino Gavric, Matej Bonic und Dario Matijevic. „Wir haben nach dem 1:1 uns kurz schütteln müssen, danach haben wir nochmal richtig Druck gemacht“, berichtete Vidak.

Die Belohnung folgte in der 85. Minute. Nach einem Freistoß von Mario Simic konnte der Gast nicht entscheidend klären. Momko Kojic stand goldrichtig und jagte den Ball aus wenigen Metern am langen Pfosten ins Netz. In der Nachspielzeit fiel auch noch das erlösende 3:1, als Aleksandar Demonjic nach Vorlage von Gavric erfolgreich war. „Deisenhofen hatte schon noch mal alles versucht“, berichtete Vidak.

Deisenhofen II startet extrem passiv

In der ersten Halbzeit war von den offensivstarken Gästen, die dem SVP in der vergangenen Saison zwei deftige Pleiten zugefügt hatten, noch überraschend wenig zu sehen gewesen. „Die Führung war hochverdient“, sagte Vidak. Bereits nach fünf Minuten hatte Routinier Martin Bauer, der diesmal auf der linken Seite spielte, gleich zwei FCD-Akteure stehen gelassen und mit rechts zum 1:0 vollstreckt. „Eigentlich muss er auch noch das 2:0 machen“, sagte Vidak. Doch diesmal hatte sich Bauer für ein Abspiel zum mitgelaufenen Dominik Podunavac entschieden. „Ist auf dem holprigen Platz nicht die beste Idee gewesen“, kommentierte Vidak.

Der Trainer der Planegger konnte sich am Ende über die Verteidigung der Tabellenführung freuen, nachdem der weiter punktgleiche Konkurrent SC Olching am Samstag mit einem 2:1 beim MTV München vorgelegt hatte. Gewinnt der SVP am Sonntag auch in Obermenzing, steht das Team als Vorrundenmeister der Bezirksliga Süd fest. Der Tabellendritte aus Gilching hat weiterhin satte acht Zähler Rückstand auf das Spitzenduo.