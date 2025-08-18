„Waren 15 Freunde auf dem Platz“: Ersatzgeschwächtes Gilching schlägt MTV München

Gilching – Resilienz ist einer der Begriffe, der im Sprachgebrauch immer präsenter werden. Es beschreibt die Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen und mit Widerständen umzugehen. In den vergangenen Jahren ist das den Fußballern des TSV Gilching-Argelsried nicht allzu oft gelungen. Umso beeindruckender war der Auftritt am Freitagabend vor heimischer Kulisse beim 4:1 (2:0)-Sieg gegen den MTV München. „Heute waren 15 Freunde auf dem Platz“, schwärmte TSV-Coach Christian Rodenwald.

Er musste einmal mehr eine lange Ausfallliste verkraften. Im Vergleich zum 4:1 über Waldeck fehlten Stammkeeper Sebastian Hollenzer, Mittelfeldregisseur Maximilian Karl und Außenverteidiger Alper Diker. „Insgesamt waren 14 Spieler nicht da“, konstatierte Rodenwald. Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, musste der TSV einige bittere Schiedsrichterentscheidungen in den ersten 25 Minuten verkraften. Der Höhepunkt war eine Rote Karte gegen Maximilian König wegen einer Notbremse. Der junge Schiri Laurenz Trunk (SpVgg Thalkirchen) hatte zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, wurde aber von seinem Assistenten überstimmt.

Die Hausherren reagierten jedoch beeindruckend. Geburtstagskind Leander Kraus brachte den TSV nach einer Hereingabe von Jonathan Krukow in Führung (35.), die Maximilian Hölzl mit einem Abstauber nach einer kurz ausgeführten Ecke sogar noch vor der Pause erhöhte. In den zweiten 45 Minuten beschränkten sich die Gilchinger verständlicherweise vornehmlich aufs Verteidigen. Das klappte sehr gut, nur einmal rettete der junge Hollenzer-Vertreter Tobias Höllrich gegen Philipp Skundic glänzend.