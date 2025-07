Ware Pakia wechselt zum VfB Lübeck

Pakia wurde in Dortmund ausgebildet, wo er mehrere Nachwuchsteams von Borussia Dortmund durchlief und für die U16- und U17-Nationalmannschaften des DFB spielte. Anschließend führte ihn sein Weg zum Hamburger SV, wo er in der U19-Bundesliga sowie für die U21 in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam – insgesamt absolvierte er bislang 38 Regionalligapartien.

„Seine Stärken können Spiele entscheiden“