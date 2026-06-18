Ware Pakia verlängert seinen Vertrag beim VfB Lübeck

Ware Pakia bleibt dem VfB Lübeck erhalten. – Foto: Olaf Wegerich

Offensivakteur Ware Pakia hat sein Arbeitspapier an der Lohmühle verlängert. Der 24-Jährige wird somit auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Traditionsvereins VfB Lübeck tragen.

Passend zum aktuellen Vereinsmotto „Gemeinsam bauen wir die Zukunft“ unterschrieb der gebürtige Dortmunder im Zuge seiner Unterschrift auch den symbolischen Baustein der aktuellen grün-weißen Kampagne – somit bleibt Pakia ein fester Teil des Regionalliga-Fundaments.

Als der pfeilschnelle Außenbahnspieler im Sommer 2025 nach Lübeck wechselte, brachte er eine Vita mit, die im Amateurfußball aufhorchen ließ. Pakia genoss eine exzellente fußballerische Ausbildung im Nachwuchs von Borussia Dortmund und wechselte später in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV. Seine Qualitäten blieben auch auf nationaler Ebene nicht verborgen: Der Angreifer durchlief mehrere Junioren-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Mit seiner extremen Dynamik, seiner Grundschnelligkeit und seiner enormen Flexibilität auf den offensiven Außenbahnen sollte er das Lübecker Angriffsspiel unberechenbarer machen.

Doch das erste Jahr im grün-weißen Dress verlief für den Pechvogel anders als erhofft. Nach vielversprechenden ersten Ansätzen zog sich Pakia eine schwere Verletzung zu, die ihn über Monate hinweg komplett ausbremste. Statt in der Regionalliga zu glänzen, hieß die Realität für den 24-Jährigen plötzlich: Reha-Klinik, Kraftraum und Geduld. Schritt für Schritt kämpfte sich der Offensivmann jedoch mit beeindruckender Professionalität zurück an die Mannschaft.

Beeindruckende Effizienz in der Crunchtime: Ein Tor alle 87 Minuten

Das Happy End folgte in der absoluten Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit. Pakia feierte sein lang ersehntes Comeback auf dem Rasen und untermauerte sofort, warum der VfB ihn ein Jahr zuvor verpflichtet hatte. In gerade einmal vier Kurzeinsätzen sammelte er insgesamt 87 Spielminuten – und erzielte dabei prompt einen Treffer. In fitten Zustand steckt enormes Potenzial in dem Flügelstürmer.

Große Rückendeckung durch die sportliche Führung

Für Ware Pakia selbst war die Vertragsverlängerung auch ein Akt der Dankbarkeit gegenüber dem Verein, der ihn in der schwersten Phase seiner bisherigen Lübecker Zeit nie allein ließ:

„Die letzten Monate waren nicht einfach, weil ich der Mannschaft gerne früher geholfen hätte. Gleichzeitig habe ich während meiner Verletzung viel Unterstützung vom Verein gespürt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen. Jetzt möchte ich endlich eine komplette Vorbereitung absolvieren und zeigen, was ich der Mannschaft geben kann.“

Auch der sportliche Leiter des VfB Lübeck, Romain Brégerie, ist felsenfest davon überzeugt, dass der Knoten bei dem hochtalentierten Außenbahnspieler in der neuen Saison endgültig platzen wird:

„Ware hat in seiner ersten Saison großes Verletzungspech gehabt. Trotzdem hat er sich nie hängen lassen und sehr professionell gearbeitet. Wir haben seine Qualitäten sofort erkennen können und sehen, welches Potenzial in ihm steckt. Deshalb sind wir überzeugt, dass er in der kommenden Saison eine deutlich wichtigere Rolle einnehmen kann. Wir freuen uns, dass er weiterhin Teil unseres Weges ist.“

Die Weichen für Ware Pakia sind gestellt, um an der Lohmühle zu einem echten Erfolgsfaktor für die Grün-Weißen zu werden.