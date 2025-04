Wardenburg gegen VfL Oldenburg II mit Chance auf Big-Points

Wardenburg konnte sich am vergangenen Wochenende auswärts in Ohmstede zumindest noch einen Punkt erkämpfen. Dennoch steckt das Team von Sören Heeren weiter tief im Abstiegskampf und ist auf jeden Punkt angewiesen. Es muss dringend ein Sieg her, die Chance dafür gibt es nun am Mittwochabend beim Heimspiel gegen die Reserve vom VfL Oldenburg. Die anreisenden Gäste spielen allerdings eine starke Saison und werden es dem VfR richtig schwer machen. Der Tabellenfünfte überzeugte zuletzt bei einem ungefährdeten Heimerfolg gegen Obenstrohe und konnten auch das Hinspiel gegen Wardenburg mit 3:2 für sich entscheiden. Dennoch werden die Gastgeber alles reinwerfen, um einen Achtungserfolg gegen den Favoriten einzufahren.