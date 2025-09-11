Der siebte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht jede Menge Spannung: Während Spitzenreiter VfL Stenum weiter seine makellose Serie verteidigen will, kämpfen die Verfolger darum, den Anschluss nicht zu verlieren. Besonders Wildeshausen, Tur Abdin und Großenkneten lauern auf Ausrutscher des Ligaprimus. Im Tabellenkeller hoffen Abbehausen, Heidmühle und Wiefelstede dagegen dringend auf Befreiungsschläge. Von Spitzenspiel bis Kellerduell – die Partien dieses Wochenendes bieten Brisanz auf allen Ebenen.

Der FC Hude ist schwer einzuschätzen: Einem bitteren 0:5 in Rastede folgte gegen Heidmühle ein wildes 5:5-Remis und zuletzt ein 4:3-Auswärtssieg in Oldenburg. Die Offensive gehört mit 16 Treffern zu den stärksten der Liga, die Defensive ist jedoch mit 20 Gegentoren zusammen mit Heidmühle die schwächste. Tur Abdin Delmenhorst spielt konstant oben mit und rangiert mit zwölf Punkten in Schlagdistanz zur Spitze. Es könnte ein torreiches Duell zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften werden.

Der VfR Wardenburg steht mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel und muss dringend wieder punkten. Die Abwehr zeigte zuletzt große Schwächen, was die 0:4-Pleite gegen Wildeshausen verdeutlichte. Zu erwähnen ist aber auch, dass der VfR am vergangenen Wochenende spielfrei hatte und somit noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Aufsteiger Nordenham hat dagegen einen starken Start hingelegt und belegt mit zehn Punkten einen soliden sechsten Platz. Nach dem 1:1 beim Spitzenclub Wildeshausen reist man mit breiter Brust an.

Der TSV Abbehausen wartet nach sechs Spielen immer noch auf den ersten Saisonsieg und belegt mit nur zwei Punkten den drittletzten Platz. Zuletzt zeigte man beim 3:3 in Delmenhorst jedoch Moral und holte immerhin einen Zähler. Der VfL Wildeshausen dagegen ist noch ungeschlagen und mischt mit vierzehn Punkten als Tabellenzweiter ganz vorne mit. Auf dem Papier spricht vieles für die Gäste, doch Abbehausen hofft auf eine Überraschung im Abstiegskampf.

Wilhelmshaven hat sich mit elf Punkten auf Rang fünf etabliert und überzeugte mit stabilen Auftritten, auch wenn die jüngste 2:3-Pleite bei Tur Abdin schmerzte. Besonders auffällig ist die Defensive, die bisher nur fünf Gegentore zugelassen hat. TV Jahn Delmenhorst erkämpfte sich am letzten Spieltag ein 3:3 gegen Abbehausen, steckt aber weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Für die Delmenhorster wird es eine harte Aufgabe, bei heimstarken Wilhelmshavenern zu bestehen.

Der GVO Oldenburg spielt bislang eine starke Saison und kann mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Nach dem überzeugenden 4:0 bei Schlusslicht Wiefelstede folgte allerdings eine deftige 0:5-Heimniederlage gegen Stenum. TuS Obenstrohe schwankt zwischen Licht und Schatten, konnte aber zuletzt beim 0:5 gegen den Tabellenführer nicht mithalten. Ein Duell zweier Teams, die ihre Formstärke erst noch finden müssen.

Der VfL Stenum ist das Maß aller Dinge: Sechs Spiele, sechs Siege, 24:3 Tore – makelloser Tabellenführer. Beim jüngsten 5:0 in Oldenburg stellte die Mannschaft ihre Dominanz eindrucksvoll unter Beweis. Rastede dagegen schwankt zwischen starken und schwachen Leistungen, hat aber bereits drei Siege auf dem Konto. Um Stenum zu ärgern, braucht Rastede einen Sahnetag und defensiv höchste Konzentration.

Das Schlusslicht aus Wiefelstede steckt tief in der Krise: Sechs Spiele, sechs Niederlagen und nur ein erzieltes Tor sprechen eine deutliche Sprache. Gegen Mitkonkurrent Obenstrohe verlor der Absteiger knapp, gegen die Topteams setzte es deutliche Pleiten. Heidmühle steht ebenfalls unten drin, konnte aber zumindest drei Unentschieden verbuchen, zuletzt jedoch eine klare 1:4-Niederlage gegen Großenkneten. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Kellerduell im Kampf um den Klassenerhalt.