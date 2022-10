Wardemann trifft doppelt für Xanten Bezirksliga, Gruppe 4: 3:1-Sieg für die Xantener gegen Tönisberg.

Der Mann des Spiels aus Sicht des TuS Xanten in der sonntäglichen Heimpartie in der Bezirksliga gegen den VfL Tönisberg trug die Rückennummer 14. Mats Wardemann, der am Mittag erst aus dem Urlaub gekommen war, brachte die Hausherren als Einwechselspieler mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße.