Die U17-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben ein Schlüsselspiel gegen Mecklenbeck. – Foto: Nicole Seidl

Warbeyens U17-Juniorinnen: Endspiel für den VfR

Elf Spiele, drei Punkte, Tabellenletzter – die Lage, in der sich die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen in der Regionalliga befinden, ist sportlich bedrohlich. Für den Klassenerhalt muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein kleines Wunder her. Fest steht dabei: Die Reise des Neulings VfR in der zweithöchsten deutschen Spielklasse wird in Kürze in der Abstiegsrunde weitergehen.

Dort kämpfen die Teams, die nach Abschluss der Vorrunde auf den Plätzen sieben bis 13 stehen, um die letzten Tickets für den Ligaverbleib. Alle Punkte aus der Vorrunde werden dabei in die entscheidende Runde mitgenommen. Sollte ein Verein aus dem Westdeutschen Fußball-Verband aus der Bundesliga absteigen, müssten vier der sieben Mannschaften, die die Abstiegsrunde bestreiten, die Regionalliga nach unten verlassen. Falls diese Konstellation nicht eintritt, erwischt es nur drei Teams. Grund zur Sorge bereitet aktuell der VfL Bochum, der in der Bundesliga um den Klassenerhalt bangt. Für den VfR Warbeyen ist die Anzahl der Abstiegsplätze insofern höchst relevant, als dass sie darüber entscheiden, wie viele Punkte für den Klassenerhalt aufgeholt werden müssen. Bei drei Abstiegsplätzen beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer derzeit überschaubare drei Zähler, bei vier Absteigern bereits satte und wohl nicht mehr aufzuholende elf Punkte. Ein letztes Vorrunden-Spiel hat der VfR noch in der Hinterhand, um seine Lage etwas zu verbessern. Am Samstag, 14 Uhr, ist das Team von Trainer Niklas Seeger beim Drittletzten DJK Wacker Mecklenbeck zu Gast. Für den Gegner aus Münster, der nur einen Punkt mehr als der VfR auf dem Konto hat, sieht es ähnlich düster aus. Da ist es wenig verwunderlich, dass Seeger das Duell bereits zu einer Art „Endspiel im Abstiegskampf“ ausruft. „Wenn wir am Samstag nicht gewinnen, dann haben wir es auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Nach 80 Minuten muss der Sieger VfR Warbeyen heißen“, sagt der 26-jährige Übungsleiter.