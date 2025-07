Jana Barbara will eine wichtige Rolle in Warbeyen einnehmen. – Foto: VfR Warbeyen

Warbeyens Nationalspielerin will vorangehen Jana Barbara ist neu im Kader des Zweitligisten VfR Warbeyen. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen Jana Barbara

Die Saisonvorbereitung ist beim VfR Warbeyen bereits in vollem Gange. Doch diesmal stehen Coach Sandro Scuderi und seine Trainerkollegen vor einer bisher, zumindest in diesem Ausmaß, nicht dagewesenen Herausforderung: 17 Neuzugänge hat der Regionalliga-Meister in den vergangenen Wochen für seine Debütsaison in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen verpflichtet.

Maltesische Nationalspielerin Nun ist es an den Verantwortlichen aus dem 25-köpfigen Kader ein Team zu formen Unter diesen Umständen dürfte es gewiss nicht schaden, wenn aus den zahlreichen neuen Gesichtern auch ein paar altbekannte herausstechen.

Eines davon gehört Jana Barbara. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin, die in der Vergangenheit bereits für SGS Essen II Zweitliga-Luft schnuppern konnte, war zuletzt für den FC Schalke in der Westfalenliga aktiv und möchte beim VfR nun wieder in höheren Gefilden angreifen. Ihren neuen Trainer Sandro Scuderi kennt sie bereits seit vielen Jahren. „Neben der Niederrhein-Auswahl bei den Mädels habe ich auch noch eine Zeit lang bei der Kreisauswahl der Jungs mitgespielt. Dort war Sandro mein Trainer“, sagt Jana Barbara, deren Vater Malteser ist. „Bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich auf Malta mit Jungs gespielt. Dann sind wir nach Deutschland gezogen. Bis zur B-Jugend war ich unter anderem bei Viktoria Goch und Alemannia Pfalzdorf aktiv“, sagt Barbara, die regelmäßig für die maltesische Nationalmannschaft im Einsatz ist.