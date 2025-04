Warbeyen steigt auf, viele neue Transfers, Bezirksliga-Rückzug?

Der 13. April 2025 ist ein Sonntag der Superlative, denn in der Oberliga und der Landesliga stehen die zwei großen Topspiele an: Die Tabellenführer SpVg Schonnebeck und FC Kosova Düsseldorf treffen auf ihre direkten Verfolger SC St. Tönis und VfL Jüchen-Garzweiler - natürlich live auf FuPa. Außerdem kann der VfR Warbeyen aus eigener Kraft in die 2. Frauen-Bundesliga aufsteigen.

UPDATE!

>>> VfR Warbeyen steigt in die 2. Frauen-Bundesliga auf!

